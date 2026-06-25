Société

Berkane: interpellation d’un partisan de Daech porteur de projets subversifs

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les services de la police judiciaire de Berkane ont procédé, jeudi 25 juin, sur la base de renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation d’un partisan de l’organisation Daech, porteur de projets subversifs visant le Royaume.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/06/2026 à 15h54

Cette arrestation intervient dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour faire face aux risques de l’extrémisme et prévenir les menaces terroristes visant la sécurité du Maroc et la sûreté des citoyens, indique un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Selon les premiers éléments de l’enquête, appuyée par des opérations de filature, le suspect avait récemment prêté allégeance au prétendu émir de l’organisation Daech dans la perspective de mettre à exécution des projets terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes, à l’ordre public ainsi qu’à des installations vitales, dans le cadre du jihad individuel, après avoir échoué à rejoindre les rangs de Daech dans le Sahel.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, en vue de déterminer l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont imputées et d’identifier ses éventuels liens avec les différentes organisations terroristes s’activant au Maroc et à l’étranger.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/06/2026 à 15h54
#Berkane#BCIJ#Daech#Terrorisme

LEs contenus liés

Société

Lutte antiterroriste: un partisan de Daech arrêté à M’diq

Société

Lutte antiterroriste: deux partisans de Daech arrêtés à Midelt et Youssoufia

Société

Lutte antiterroriste: arrestation d’un partisan de Daech à Dakhla

International

Abou al-Bara al-Sahraoui, l’enfant du Polisario devenu gouverneur de Daech au Sahel

Articles les plus lus

1
Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich
2
Après New York, Doha: l’ensauvagement systémique des supporters algériens choque le monde
3
Exportations: le Maroc porte ses échanges africains à 9,5 milliards de dollars en 2025
4
Revolut au Maroc: les trois raisons avancées par Bank Al-Maghrib pour temporiser
5
«Dar al-Maghrib», notre arme de séduction massive
6
Gaza: les premiers éléments des FAR rejoignent la force internationale de stabilisation
7
Banques marocaines en Europe: après la France, le Maroc ouvre un nouveau front aux Pays-Bas
8
Pour la sixième semaine consécutive, les prix de l’or reculent sur le marché marocain
Revues de presse

Voir plus