Berkane: interpellation d’un partisan de Daech porteur de projets subversifs

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Cette arrestation intervient dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour faire face aux risques de l’extrémisme et prévenir les menaces terroristes visant la sécurité du Maroc et la sûreté des citoyens, indique un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Selon les premiers éléments de l’enquête, appuyée par des opérations de filature, le suspect avait récemment prêté allégeance au prétendu émir de l’organisation Daech dans la perspective de mettre à exécution des projets terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes, à l’ordre public ainsi qu’à des installations vitales, dans le cadre du jihad individuel, après avoir échoué à rejoindre les rangs de Daech dans le Sahel.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, en vue de déterminer l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont imputées et d’identifier ses éventuels liens avec les différentes organisations terroristes s’activant au Maroc et à l’étranger.