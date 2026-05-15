Société

Lutte antiterroriste: deux partisans de Daech arrêtés à Midelt et Youssoufia

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les services de police judiciaire de Midelt et de Youssoufia ont interpellé vendredi deux extrémistes affiliés à «Daech», âgés de 19 ans, sur la base d’informations de la DGST.

Par La Rédaction
Le 15/05/2026 à 15h45

Les services de la police judiciaire de Midelt et du douar Douibat à Youssoufia sont parvenus, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ce vendredi, à interpeller deux extrémistes affiliés à l’organisation terroriste «Daech», âgés tous deux de 19 ans.

Un communiqué du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) indique que les enquêtes et investigations préliminaires, appuyées par des opérations de surveillance sécuritaire, ont révélé que les deux suspects avaient prêté allégeance au prétendu émir de l’organisation terroriste «Daech», en vue d’exécuter des projets terroristes imminents, ciblant des atteintes graves à l’intégrité des personnes, à l’ordre public et à des installations vitales.

Lire aussi : Lutte antiterroriste: arrestation d’un partisan de Daech à Dakhla

Les deux suspects ont été placés en garde à vue avant d’être remis au Bureau central des investigations judiciaires afin de mener les investigations judiciaires sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, en vue d’élucider l’ensemble des activités extrémistes qui leur sont reprochées et d’établir leurs éventuels liens avec différentes organisations terroristes.

Par La Rédaction
Le 15/05/2026 à 15h45
#BCIJ#DGST#Lutte antiterroriste#Daech

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