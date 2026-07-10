International

Vaste coup de filet antiterroriste en Espagne et à Sebta: quatre partisans présumés de Daech interpellés

Police espagnole.

Police espagnole.. DR

La Police nationale espagnole a arrêté quatre individus fortement radicalisés à Madrid, Barcelone, Tolède et Sebta, ce vendredi 10 juillet 2026. Soupçonnés d’utiliser les réseaux sociaux pour propager l’idéologie de Daech, les suspects ont été mis à la disposition de la justice, tandis qu’une femme, sur le point de partir pour le Moyen-Orient, a été placée en détention provisoire.

Par La Rédaction
Le 10/07/2026 à 14h46

La Police nationale espagnole a mené un coup de filet antiterroriste majeur ce vendredi 10 juillet 2026, avec l’arrestation de quatre individus soupçonnés de liens étroits avec l’organisation terroriste Daech.

Les interpellations se sont déroulées simultanément dans plusieurs localités du pays, à savoir Madrid, Barcelone, Tolède ainsi que dans l’enclave occupée de Sebta. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces suspects, décrits comme fortement radicalisés, utilisaient activement les réseaux sociaux comme plateformes de propagande afin de diffuser l’idéologie de l’organisation et d’inciter au terrorisme.

Parmi les personnes appréhendées, une femme résidant à Tolède a été immédiatement placée en détention provisoire. Les enquêteurs ont dû précipiter son arrestation après avoir découvert qu’elle s’était procuré un billet d’avion à destination de la Turquie, ce qui matérialisait sa ferme intention de rejoindre les zones de conflit contrôlées par le groupe terroriste au Moyen-Orient.

Cette opération d’envergure a été orchestrée par la Commissariat général d’information sous la direction de l’Audience nationale, le haut tribunal espagnol. Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie de matériel informatique et de nombreux documents.

Les quatre individus sont désormais poursuivis pour endoctrinement, auto-formation et apologie du terrorisme, tandis que les autorités poursuivent l’analyse des pièces saisies afin d’approfondir les ramifications de ce réseau.

Par La Rédaction
Le 10/07/2026 à 14h46
#Terrorisme#Maroc-Espagne

LEs contenus liés

Société

Maroc-Espagne: saisie de près de 4,8 tonnes de hachich lors d’une opération conjointe

Politique

Maroc-Espagne: comment le PP et l’extrême-droite tentent vainement de semer la discorde

Politique

Saisie de 15,3 tonnes de haschich à Almería grâce à une opération conjointe Maroc-Espagne-France

Economie

Tunnel Maroc-Espagne: des embûches sur le chemin de sa concrétisation

Articles les plus lus

1
Ce que révèlent les projections du HCP sur la fécondité au Maroc
2
Après Maroc-France, l’arbitrage à deux vitesses continue de faire polémique au Mondial
3
Les Lions de l’Atlas ont perdu le match, mais ils ont gagné le monde
4
CHU Ibn Sina de Rabat: derniers travaux extérieurs avant livraison
5
Une grave menace terroriste déjouée: au cœur du démantèlement d’une cellule tentaculaire par la DGST
6
Tribune. Tebboune réduit à 20%
7
Témara: la rénovation de la plage Casino fait l’unanimité
8
Quelle est l’ancienneté des frontières de l’Algérie?
Revues de presse

Voir plus