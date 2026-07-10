Vaste coup de filet antiterroriste en Espagne et à Sebta: quatre partisans présumés de Daech interpellés

La Police nationale espagnole a mené un coup de filet antiterroriste majeur ce vendredi 10 juillet 2026, avec l’arrestation de quatre individus soupçonnés de liens étroits avec l’organisation terroriste Daech.

Les interpellations se sont déroulées simultanément dans plusieurs localités du pays, à savoir Madrid, Barcelone, Tolède ainsi que dans l’enclave occupée de Sebta. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces suspects, décrits comme fortement radicalisés, utilisaient activement les réseaux sociaux comme plateformes de propagande afin de diffuser l’idéologie de l’organisation et d’inciter au terrorisme.

🚩 Detenidos 4 presuntos yihadistas en una operación contra el #terrorismo yihadista



📍Arrestados en #Toledo, #Madrid, #Barcelona y #Ceuta



➡️ Compartían de forma reiterada contenido de apoyo a #DAESH y a la yihad violenta a través de redes sociales pic.twitter.com/Cq8zroCHLc — Policía Nacional (@policia) July 10, 2026

Parmi les personnes appréhendées, une femme résidant à Tolède a été immédiatement placée en détention provisoire. Les enquêteurs ont dû précipiter son arrestation après avoir découvert qu’elle s’était procuré un billet d’avion à destination de la Turquie, ce qui matérialisait sa ferme intention de rejoindre les zones de conflit contrôlées par le groupe terroriste au Moyen-Orient.

Cette opération d’envergure a été orchestrée par la Commissariat général d’information sous la direction de l’Audience nationale, le haut tribunal espagnol. Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie de matériel informatique et de nombreux documents.

Les quatre individus sont désormais poursuivis pour endoctrinement, auto-formation et apologie du terrorisme, tandis que les autorités poursuivent l’analyse des pièces saisies afin d’approfondir les ramifications de ce réseau.