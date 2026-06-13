Maroc-Espagne: saisie de près de 4,8 tonnes de hachich lors d’une opération conjointe

L’opération a été déclenchée après la détection d’une embarcation semi-rigide de type «go fast» naviguant à grande vitesse et suspectée de transporter une importante cargaison de drogue, indique la Garde civile dans un communiqué.

Les moyens maritimes, terrestres et aériens espagnols ont été mobilisés pour suivre l’embarcation. Au cours de la poursuite, les trafiquants ont commencé à se débarrasser d’une partie de leur cargaison en la jetant à la mer afin d’alléger l’embarcation et d’accroître sa vitesse.

Lors de cette opération, 32 ballots de hachich d’un poids d’environ 1.200 kilogrammes ont pu être localisés et récupérés, dans un premier temps.

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Face à la pression exercée par les unités espagnoles, l’embarcation a poursuivi sa fuite vers des eaux proches du Maroc, entraînant l’activation des mécanismes de coopération entre la Garde civile et la Gendarmerie Royale marocaine. La mobilisation rapide des moyens maritimes marocains a permis de maintenir la pression sur l’embarcation et de réduire ses possibilités de fuite, souligne la même source.

Cette action coordonnée a contraint les trafiquants à abandonner le reste de leur cargaison. Les autorités maritimes marocaines ont ainsi récupéré 89 ballots supplémentaires de hachich, d’un poids estimé à 3.577 kilogrammes.

Au total, 121 ballots de hachich, représentant environ 4.777 kilogrammes, ont été saisis au cours de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des dispositifs permanents de lutte contre le trafic de drogue, déployés dans la région du Campo de Gibraltar et des mécanismes de coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne.

La Garde civile a souligné que la coordination entre les services des deux pays a permis de mettre en échec l’acheminement de la cargaison, illustrant l’importance de la coopération bilatérale dans la lutte contre les réseaux criminels opérant de part et d’autre du détroit de Gibraltar.