Société

L’Université Mohammed V encourage les étudiantes à s’engager davantage dans l’associatif

Lors de la rencontre inaugurale du programme «Success Stories - UM5 Talks» organisée à l’Université Mohammed V, le 24 mars 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/03/2026 à 10h51

VidéoPour inciter les étudiantes des facultés de Rabat à s’investir davantage dans le domaine associatif et social, l’Université Mohammed V (UM5) a organisé, mardi, la rencontre inaugurale de son nouveau programme «Success Stories - UM5 Talks», sous le thème: «Le travail associatif: de l’idée à l’impact».

Cette rencontre a rassemblé environ 100 étudiantes issues de différents établissements supérieurs de la capitale. Portée par le Pôle de la vie étudiante de l’UM5, cette initiative s’inscrit dans «la vision stratégique de l’université, visant à valoriser le capital humain, révéler les talents et renforcer les liens entre monde académique et société».

Le programme, selon un communiqué, met en lumière «des parcours inspirants et des modèles de réussite basés sur l’engagement citoyen, l’innovation sociale et l’esprit d’initiative». Cette première édition, à laquelle ont participé des universitaires et des représentantes d’ONG marocaines, «a mis en avant des femmes actives dans le tissu associatif, illustrant la transformation d’idées en projets concrets à fort impact sociétal».

Le communiqué ajoute que «Success Stories - UM5 Talks» crée un espace d’échange et de réflexion sur «le rôle central du travail associatif dans la citoyenneté, la solidarité et la responsabilité sociale». Il offre ainsi une plateforme «dynamique pour partager des expériences, discuter des enjeux du secteur et inspirer les étudiants».

Lire aussi : L’Université Mohammed V de Rabat classée première à l’échelle du Maghreb

Ce programme, selon plusieurs oratrices, s’inscrit «dans une dynamique institutionnelle ambitieuse, orientée vers la culture de l’excellence, le développement des compétences transversales et le renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté universitaire».

Cette rencontre inaugurale, dédiée aux femmes à l’occasion du 8 mars, lance un cycle de conférences thématiques régulières, illustrant «la volonté de l’université de jouer un rôle moteur dans le développement sociétal».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/03/2026 à 10h51
#Université Mohammed V#Rabat#Association#Solidarité#Étudiants marocains#engagement social#citoyenneté

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