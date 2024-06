Visite à Rabat d’une délégation d’académiciens palestiniens pour un partenariat avec l’Université Mohammed V

La délégation d’académiciens palestiniens, conduite par les présidents des Universités d’Al Qods et de Gaza, en visite de travail à Rabat à l'Université Mohammed V, lundi 24 juin 2024. (Y.Mannan/Le360)

Ces académiciens palestiniens ont rencontré leurs homologues marocains au moment même où une aide médicale royale en faveur de la population de Gaza était en voie d’acheminement vers les victimes des agressions meurtrières de l’armée israélienne.

«Nos universités ont été totalement détruites par l’occupant israélien», ont déclaré les membres de la délégation palestinienne qui était composée notamment d’Imad Abou Kachek, président de l’Université d’Al Qods, de Khalil Abou Al Foul, président du Conseil de l’Université d’Al Azhar de Gaza, d’Omar Milad, président de l’Université d’Al Azhar et de Safae Nasreddine, secrétaire général des affaires générales de l’Université d’Al Qods.

La partie marocaine était formée pour sa part de notamment Farid El Bacha, président par intérim de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) et de Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods.

D’emblée, le président de l’UM5 a informé la délégation universitaire palestinienne de sa décision de mettre rapidement à la disposition des étudiants palestiniens un programme d’enseignement numérique. Les académiciens palestiniens ont salué à cette occasion le soutien constant qu’accordent le roi Mohammed VI et le peuple marocain à la cause palestinienne, avant de condamner «les agressions meurtrières de l’armée israélienne contre les civils désarmés, enfants, femmes et vieillards».

Ces universitaires ont demandé au Maroc d’aider la Palestine à la reconstruction des établissements scolaires et universitaires «complètement détruits par les occupants israéliens».

Lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège de l’UM5, les professeurs universitaires marocains ont rendu à leur tour hommage à «la bravoure et à la résistance des Palestiniens face à la vague des violences israéliennes».