L’Université Mohammed V de Rabat rend hommage au président émirati, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane

L’évènement a eu lieu à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Agdal, sous la présidence de Farid El Bacha, président par intérim de l’Université Mohammed V et doyen de la faculté, et en présence de l’auteur du livre, le professeur émirati Jamal Sanad Al-Suwaidi. Ce dernier est considéré comme un proche du chef de l’État des Émirats arabes unis, cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane.

Plusieurs orateurs se sont succédé à la tribune pour d’abord saluer le contenu du livre, puis mettre en exergue l’excellence des relations séculaires qui existent entre le Royaume du Maroc et l’État des Émirats arabes unis.

«Notre université, qui constitue un patrimoine national innovant, a le privilège de consacrer sa première activité de 2024 à la présentation de ce livre important», a déclare Farid El Bacha, en notant que la parution de ce livre au Maroc intervient «après la visite historique» qu’a efffectuée le roi Mohammed VI aux Émirats arabes unis, les 4 et 5 décembre 2023.

«C’est un homme de justice, tolérant, humain qui a fait de son pays une puissance reconnue à l’échelle mondiale», a estimé de son côté le professeur Rédouane Amimi, qui a présenté à cette occasion un portrait biographique du président émirati.

Le professeur de droit international Zakaria Abouddahab à, quant à lui, évoqué la qualité de tolérance dont jouit le président émirati, qui rejette «la pensée (religieuse) extrémiste». Il a lui aussi marqué un arrêt sur la dernière visite officielle du roi Mohammed VI à Abou Dhabi, où un chaleureux accueil a été réservé au Souverain. Et de rappeler que la capitale émiratie abrite une «Université Mohammed V».

D’autres orateurs ont évoqué la jeunesse du chef de l’Etat émirati en rappelant qu’il avait fait une partie de ses études au Maroc. Manar Slimi, politologue, a indiqué que Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane a participé, à l’âge de 14 ans, à la glorieuse Marche verte, à travers laquelle le Maroc a récupéré définitivement son Sahara qui était sous occupation espagnole.

Jamal Sanad Al-Suwaidi est par ailleurs le directeur général du Centre des Émirats pour les études et la recherche stratégiques depuis 1994. Né en 1959, il a obtenu sa licence en sciences politiques à l’Université du Koweït en 1981, ainsi que sa maîtrise et son doctorat. Il est l’auteur de plusieurs livres.