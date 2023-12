L’ambassadeur émirati à Rabat: le Maroc «était et restera le pays frère et l’allié des Émirats arabes unis»

Dans une déclaration à la MAP, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats arabes unis au Maroc, a souligné que la visite du roi Mohammed VI vient consacrer la profondeur et la solidité des relations stratégiques unissant les deux pays frères et démontrer la convergence de vues de leurs deux dirigeants au sujet des questions d’intérêt commun.

Le diplomate émirati a rappelé que les relations bilatérales, dont les bases ont été jetées par feu le roi Hassan II et feu Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane, se sont consolidées sous l’ère du roi Mohammed VI et de son frère Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, et ont connu un développement remarquable, notamment sur les plans politique et économique.

La Déclaration «Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné», signée par les Chefs d’État des deux pays lors de cette visite, vient consacrer la solidité de ces relations et constitue un prolongement des projets réalisés par l’État des Émirats arabes unis dans le Royaume du Maroc, s’est-il félicité, notant que ces projets confortent l’infrastructure du Maroc et ouvrent de nouvelles perspectives devant les investisseurs du secteur privé.

Cette Déclaration constitue aussi un développement qualitatif dans les relations bilatérales, a indiqué Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, précisant que les Émirats arabes unis ont toujours veillé à accompagner les grands projets lancés par le roi Mohammed VI au cours des deux dernières décennies et la mise en œuvre optimale des conventions conclues par les deux pays.

Il a, par ailleurs, rappelé le soutien constant des Émirats arabes unis au Maroc au sujet de son intégrité territoriale, ainsi que le soutien de Rabat à Abu Dhabi notamment concernant la récupération de ses trois îles, Tunb Al-Kubra, Tunb Al-Sughra et Abu Musa.