Lors d’un iftar, André Azoulay souligne le rôle central de la jeunesse dans l’avenir du Maroc

André Azoulay lors de l'iftar organisé à Rabat par Moroccan Millennium Leaders, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, le lundi 2 mars 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/03/2026 à 17h43

VidéoÀ l’occasion d’un iftar organisé à Rabat par Moroccan Millennium Leaders, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, André Azoulay a salué une jeunesse marocaine qu’il voit comme le moteur d’un Maroc plus fort, plus lucide et fidèle à sa diversité. Le conseiller royal a également annoncé le dialogue d’Essaouira 2026, placé sous le signe de la paix et de la prospérité.

André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, a estimé que le Maroc poursuivra son développement grâce à sa jeunesse, à sa diversité et à son savoir-faire.

Lors de la cérémonie d’El Iftar, organisée lundi 2 mars sous l’égide de la Moroccan Millennium Leaders, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, il a souligné que la jeunesse constitue une «incarnation de ce Maroc qui pense, lucide, un Maroc engagé et fidèle à toutes ses traditions». André Azoulay s’est dit convaincu que le Maroc, celui que les jeunes vont incarner, sera encore meilleur sous le leadership du Roi.

Pour le conseiller royal, la jeunesse va «mettre le Maroc dans la catégorie de ceux qui gagnent» parce que, selon lui, son «combat, sa victoire, sa spécificité et sa singularité» résument ce que «le Maroc est aujourd’hui dans la communauté des nations». La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde politique et de la culture, ainsi que de 300 jeunes de divers horizons.

André Azoulay a par ailleurs évoqué ce qu’il a appelé le dialogue d’Essaouira, prévu en 2026, en faisant allusion à des conférences qui se tiendront dans cette ville en faveur de la paix et de la prospérité. «Il s’agit, à Essaouira, d’incarner un Maroc pour tous, un Maroc qui n’est pas amnésique et un pays qui n’a rien oublié, sur sa route, de toutes les civilisations qui ont nourri la société qui est la nôtre aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter qu’Essaouira a été l’une des étapes «les plus engagées, les plus avancées dans cette incarnation». Le prochain dialogue d’Essaouira sera, d’après lui, «un rendez-vous, une adresse pour tout ce qui est le Maroc, qui est aujourd’hui, dans le monde, probablement le pays leader dans sa reconnaissance de la richesse de toutes nos diversités, de toutes nos spiritualités, de toutes nos civilisations», a conclu André Azoulay.

En plaçant la jeunesse au cœur de la trajectoire nationale et en réaffirmant la vocation pluraliste d’Essaouira, André Azoulay a livré un message de continuité: celui d’un Maroc qui entend conjuguer héritage, diversité et ambition dans un même élan.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/03/2026 à 17h43
#André Azoulay#Ramadan#Jeunes au Maroc#jeunes et politique#jeunesse#développement humain#Développement

