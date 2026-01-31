André Azoulay préside le Conseil d’administration de l’Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira

Le Conseil d’administration de l’Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira s’est réuni ce vendredi à Tétouan. La séance a été présidée par André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.

Cette réunion vise la mise en place de ce projet académique et culturel d’envergure, destiné à valoriser le patrimoine culturel et civilisationnel de Tétouan et d’Essaouira, à consacrer la position des deux villes comme pôles de référence du dialogue culturel et à renforcer leur rayonnement aux niveaux national et international.

S’exprimant à cette occasion, André Azoulay a souligné que la création de cette université marque un seuil majeur, car le moment est venu de déconstruire, d’expliquer et d’enseigner comment et pourquoi le leadership de notre pays dans le monde s’est non seulement consolidé et affirmé, mais est aujourd’hui reconnu par la communauté internationale.

Le modèle marocain s’impose désormais à tous, et cela est rendu possible grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI, qui a permis au Maroc de vivre sa diversité comme une richesse, a affirmé M. Azoulay, notant qu’en matière d’altérité et de cohabitation des spiritualités et des histoires, le Maroc demeure un exemple d’unité et d’ouverture.

«Notre union est nourrie par le fait que chacune de nos civilisations, de nos spiritualités et de nos identités a donné toute sa profondeur, son exemplarité et sa résilience à notre unité nationale, et c’est ce qui fait du Maroc un pays singulier», a relevé M. Azoulay, soulignant que c’est dans ce cadre que cette université prendra toute sa dimension en tant qu’espace de rationalité et de recherche, destiné à expliquer comment le Maroc a su conjuguer diversité, mémoire et modernité.

Elle permettra de consolider les acquis et de préparer les jeunes à aller plus loin, en poursuivant et en développant ce qui a été accompli en la matière, a poursuivi M. Azoulay, rappelant que Tétouan et Essaouira, par leur héritage historique et culturel, légitiment pleinement ce projet et constituent l’ancrage territorial de cette université, tout en lui donnant vocation à rayonner aux niveaux national, africain et international.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, a salué cette initiative, mettant en avant «la portée de ce projet fondamental, partagé entre Tétouan et Essaouira, qui illustre la capacité de travailler ensemble pour porter un message fort d’ouverture, de cohabitation, de tolérance et de vivre-ensemble».

Il s’agit d’un message de valeur, porté par l’ensemble des acteurs nationaux, et qui traduit la volonté du Royaume de promouvoir ses valeurs culturelles et civilisationnelles à l’international, a-t-il relevé, notant que ce projet, fruit d’une volonté et d’une ambition partagée depuis longtemps, constitue une étape concrète pour traduire la réflexion en action.

Le gouverneur a, dans ce sens, expliqué que le projet se déploie sur plusieurs volets essentiels: la recherche académique et scientifique dans le domaine de la culture et du patrimoine, la promotion des arts et de la créativité, ainsi que le développement de tous les aspects de la culture, qu’il s’agisse de l’éthique, de l’histoire ou de l’enseignement.

«Cette initiative illustre parfaitement ce que l’on peut accomplir ensemble, en mobilisant partenaires et acteurs locaux dans la complémentarité et la cohérence, tout en renforçant l’unité nationale», a-t-il souligné, affirmant qu’elle offre également aux jeunes, aux associations et à la sphère universitaire un cadre pour poursuivre cet élan et faire rayonner le patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume à l’échelle nationale et internationale.

Quant au président du Centre d’études et de recherches sur le droit Hébraïque au Maroc, Abdellah Ouzitane, il a noté que la tenue de ce conseil d’administration marque une phase décisive et déterminante dans la construction de l’Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine, faisant savoir que cette réunion a permis de constituer officiellement le conseil d’administration et de poser les bases organisationnelles et stratégiques de l’institution.

M. Ouzitane a insisté sur le caractère inédit du projet, rappelant qu’il s’agit d’une initiative humaine, portée par et pour la société civile, reflétant l’ADN d’un Maroc ouvert, pluriel et résolument tourné vers la modernité, où la culture occupe une place centrale.

Ce projet bénéficie de l’engagement de deux villes emblématiques, Tétouan et Essaouira, dont l’histoire, la mémoire et la civilisation communes constituent le socle de cette initiative, a-t-il ajouté, faisant savoir que les travaux du conseil ont permis de valider les principaux axes de la future université, tant sur le plan de la formation que de la recherche.

Par ailleurs, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) de Tétouan, Bouchta El Moumni, a souligné que la tenue de ce conseil d’administration s’inscrit dans le cadre de la présentation du statut, du conseil de gestion et du conseil administratif de l’Université internationale des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira, sous la présidence de André Azoulay et en présence des acteurs de la société civile, qui constituent l’élément fondamental de cette université.

«Cette université n’est pas une institution classique: elle poursuit un objectif spécifique, celui de mettre en valeur les éléments communs, culturels et historiques entre Tétouan et Essaouira», a-t-il insisté, notant qu’elle porte également un message au monde, en illustrant la richesse de notre culture, la civilisation partagée et les valeurs de tolérance et de respect de la diversité.

«Cette approche, unique en son genre, vise à développer l’université à l’échelle nationale, puis africaine et internationale», a-t-il poursuivi, faisant savoir que le conseil d’administration a validé l’ensemble des points relatifs aux volets culturels, pédagogiques et statutaires, ouvrant la voie à une institution qui combine excellence académique et rayonnement culturel.

Cette réunion a été marquée par la présentation d’un exposé global consacré au projet de création de l’université, à son contexte général et à ses objectifs stratégiques. Elle a également été l’occasion d’examiner l’offre pédagogique, incluant les filières de formation, les programmes de recherche scientifique, ainsi que les dispositifs de formation continue.

Les travaux du conseil ont, par ailleurs, été marqués par la signature d’une convention de partenariat relative à la gestion et au financement du projet, associant plusieurs partenaires institutionnels et des acteurs du champ culturel et académique.