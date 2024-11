L’ONDH et la Banque mondiale signent un protocole d’entente portant sur l’évaluation des chantiers sociaux

Un accord a été signé ce mercredi 27 novembre à Rabat, entre Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur de la Banque mondiale pour les pays du Maghreb, et Otmane Gair, président de l’ONDH. Le protocole d’entente signé vise à «instaurer une collaboration en matière de suivi et d’évaluation du programme de protection sociale, renforcer les capacités du système éducatif, et analyser et modéliser les politiques publiques sociales», détaille un communiqué conjoint.

Dans ce cadre, la Banque mondiale appuiera l’ONDH, notamment en matière de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du système d’identification et de ciblage à travers le Registre national de la population (RNP), le Registre social unifié (RSU), ainsi que le Programme d’aide sociale directe (PASD).

La convention vise également à élaborer «des indicateurs de suivi pour évaluer l’impact des programmes sociaux sur la réduction de la pauvreté, l’amélioration de l’accès aux services essentiels, et la promotion de l’inclusion sociale», poursuit le communiqué. La Banque mondiale apportera, par ailleurs, «une assistance technique à l’ONDH pour le développement de systèmes de suivi et d’évaluation des progrès des élèves, ainsi que l’identification des domaines nécessitant une intervention supplémentaire».

En outre, la Banque mondiale accompagnera l’ONDH dans «la réalisation d’études de micro-simulations pour évaluer l’impact des politiques publiques de protection sociale, d’éducation, de santé, et de petite enfance sur les ménages et les individus», ajoute la même source. Elle appuiera également le développement de modèles prévisionnels pour orienter la formulation de politiques publiques fondées sur des données probantes et des scénarios plausibles.

L’Observatoire national de développement humain, institution créée par le roi Mohammed VI en 2006, est chargé d’évaluer les politiques et programmes de développement humain à travers un système d’observation, d’identification, et de mesure des effets et de l’impact des interventions publiques dans les secteurs sociaux.

Entre 2020 et 2023, la Banque mondiale a accordé un total de 2,2 milliards de dollars au Maroc pour le financement des programmes sociaux liés à la couverture sociale, aux aides directes, et à l’éducation nationale.