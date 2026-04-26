Les travaux d’aménagement de la station touristique Ain Zarka se poursuivent

Les travaux d’aménagement global de la station touristique Ain Zarka, située à 12 kilomètres de Tétouan, se poursuivent à un rythme soutenu. Cette station figure parmi les sites touristiques de montagne de la région, accueillant chaque jour des dizaines de visiteurs marocains et étrangers, attirés par ses paysages naturels époustouflants, ses eaux vives et ses équipements de détente et de loisirs.

Les autorités de Tétouan ont lancé, il y a environ un mois et demi, d’importants travaux de réhabilitation dans l’enceinte et aux abords de la station Ain Zarka, dans le cadre d’un chantier visant une transformation globale du site, réputé pour ses eaux abondantes qui séduisent les habitants de Tétouan et des autres villes, notamment en été et au printemps.

Une famille de Tétouan témoigne: «On est venu ici avec notre voisine et la famille pour respirer l’air frais. Même en pleine réhabilitation, elle reste accessible. Il y a des restaurants. On nourrit l’esprit et l’âme.»

Dans le cadre de conventions de partenariat réunissant plusieurs intervenants, dont le ministère de l’Intérieur, la station connaît actuellement une importante mobilisation d’engins et d’équipements. Les travaux portent sur l’aménagement du cœur de la station, où se trouvent trois piscines, ainsi que le long de l’oued, où sont implantés plusieurs cafés et restaurants fréquentés par les citoyens. Des travaux de réhabilitation du parking et des allées piétonnes ont également été lancés.

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«Ils sont en train d’élargir les routes, les piscines, les sources pour qu’il y ait plus de touristes, d’étrangers… On fait toutes sortes de plats: tagines, poisson, soupe aux fèves, œufs…»

Des sources bien informées ont révélé que le projet de réhabilitation d’Ain Zarka est considéré comme un des projets touristiques stratégiques de Tétouan, d’autant que la station accueille des touristes marocains et étrangers au printemps et en été. Cela a conduit les autorités à accélérer la concrétisation du projet, en travaillant d’arrache-pied pour achever les travaux en cours avant le mois de juin prochain, afin d’ouvrir le site aux visiteurs dans les meilleures conditions.

Une famille de touristes français, venue découvrir la région, partage son enthousiasme: «C’est la première fois qu’on vient à Tétouan et on a beaucoup aimé. On a marché dans la médina, on a vu la tannerie… C’était très beau, on en a pris plein les yeux.»

À l’issue des travaux, la station Ain Zarka accueillera plusieurs projets à vocation touristique, notamment une station de stationnement pour voitures et taxis, des piscines aménagées, des points de vente de produits du terroir, ainsi que des cafés gérés selon un cahier des charges touristique rigoureux, des aménagements qui promettent des retombées économiques importantes pour les habitants et les jeunes de la région.