Les équipements destinés à l’organisation des Assemblées annuelles BM-FMI seront réutilisés pour l’aménagement des écoles affectées par le séisme d’Al Haouz

Des agents de la Direction générale de la sûreté nationale mobilisés lors des Assemblées annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech.

Cette décision intervient en application des hautes orientations royales appelant l’ensemble des intervenants à apporter le soutien nécessaire aux citoyens affectés par le séisme d’Al Haouz et à trouver des alternatives permettant à tous les élèves des établissements d’enseignement touchés par ce tremblement de terre de reprendre leurs études, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse en marge de ces Assemblées.

Il sera ainsi procédé à la réutilisation et à l’exploitation des équipements et du matériel destinés à l’organisation des Assemblées annuelles de la BM et du FMI, dans le cadre des travaux de réaménagement des établissements scolaires affectés par le tremblement de terre, a expliqué M. El Kharmoudi.

La réponse efficace et rapide des autorités marocaines, suite au séisme du 8 septembre dernier, a été hautement saluée par plusieurs acteurs économiques ayant pris part à ces Assemblées annuelles, organisées dans la Cité ocre.

Cet événement d’envergure, qui a réuni des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de plusieurs pays, a été l’occasion pour les décideurs économiques et financiers d’aborder plusieurs questions importantes liées, entre autres, aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.