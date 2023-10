Carton plein pour OCP aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale

Les Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods ont été une grande opportunité pour OCP group. Le géant mondial du phosphate et la Banque mondiale y conclu un partenariat censé accélérer les investissements et les réformes pour rendre les engrais plus accessibles et abordables pour les agriculteurs en Afrique. En vue, une superficie de 10 millions d’hectares et cinq millions d’agriculteurs au Bénin, en Guinée, au Mali et au Togo, précise le mensuel Jeune Afrique dans son édition électronique.

«Ce n’est pas la seule grande annonce d’OCP lors de la grande kermesse de la finance dans la ville ocre. Le 10 octobre, le groupe aux 11,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires enregistré en 2022 avait signé un accord de prêt vert de 100 millions d’euros avec la Société financière internationale (SFI-IFC), filiale du groupe de la Banque mondiale dévolue au secteur privé», lit-on.

Cette enveloppe a pour vocation d’augmenter la production d’engrais à faible teneur en carbone en utilisant l’énergie solaire, ce qui contribuerait à l’écologisation des systèmes alimentaires mondiaux et à la réduction de leur vulnérabilité aux fluctuations des prix des hydrocarbures.

L’accord prévoit ainsi la construction de deux centrales solaires d’une capacité maximale de 400 mégawatts-crête (MWc) et 100 mégawattheures (MWh) de stockage en batteries, «ce qui en fait le premier projet solaire photovoltaïque à grande échelle doté d’une infrastructure de stockage intégrée au Maroc et le plus grand en Afrique du Nord», lit-on encore.

Il s’agit pour le groupe d’un pas de plus vers son objectif de verdir totalement sa production à l’horizon 2027. En avril, le groupe avait déjà annoncé un partenariat avec la filiale de la Banque mondiale visant la construction de quatre centrales solaires à Benguérir et à Khouribga, deux villes qui possèdent les plus grandes réserves de phosphates au Maroc. Tel qu’annoncé initialement, ce projet d’une capacité de 202 MWc, porté par la filiale OCP Green Energy, vise aussi à réduire l’empreinte carbone du groupe et à accroître sa production d’engrais verts.

«Autre annonce importante du groupe: la signature le 12 octobre d’un mémorandum d’entente avec la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et Australe (TDB) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) pour favoriser l’importation en Afrique de produits de base stratégiques, notamment d’engrais», souligne Jeune Afrique.