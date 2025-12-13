Société

Légumineuses: les prix pratiqués sur le marché des céréales à Casablanca avec l’arrivée du froid

اكتشف أسعار القطاني بسوق الحبوب بالدار البيضاء

Des céréales et des légumineuses sur un marché à Casablanca.

Par Hafida Ouajmane et Seif belghiti
Le 13/12/2025 à 12h00

VidéoAvec la baisse des températures, la consommation des légumineuses augmente au Maroc. Lentilles, pois chiches, haricots ou encore fèves sont de plus en plus recherchés, notamment pour la préparation des plats d’hiver. Voici donc les prix actuellement pratiqués sur le marché des céréales à Casablanca, selon les professionnels du secteur.

L’hiver marque le grand retour des légumineuses sur les tables marocaines. Lentilles, pois chiches, haricots blancs et fèves sont de nouveau à l’honneur, composant des mets chauds et réconfortants, parfaits pour la saison. Si cette hausse de la consommation dynamise naturellement les marchés, il est notable qu’elle ne provoque aucune flambée tarifaire.

Selon les professionnels du secteur, les prix restent cette année globalement stables et à la portée des consommateurs, grâce à une offre suffisante sur le marché. D’après Aziz Watiq, commerçant et responsable du marché des céréales à Casablanca, la lentille canadienne, produit de base dans de nombreux foyers, se vend actuellement entre 7,40 et 7,60 dirhams le kilogramme en gros, avec plusieurs qualités disponibles.

Même constat pour le pois chiche, très sollicité durant la saison froide. Les prix débutent à partir de 6 dirhams pour les variétés les plus fines et varient entre 9 et 11 dirhams, pouvant atteindre 13 dirhams selon la qualité.

La loubia (haricot blanc), qu’elle soit locale ou importée, reste largement présente sur les étals. La variété locale triée se négocie autour de 13 dirhams, l’ordinaire à 12 dirhams, tandis que la loubia ridée tourne autour de 11,50 dirhams. La loubia en provenance d’Égypte affiche, elle aussi, des prix stables, compris entre 13 et 13,20 dirhams en gros.

Lire aussi : Fès-Meknès: des rendements record pour les céréales et légumineuses

Du côté des petits pois secs, la demande progresse également avec le froid. Les prix varient selon la qualité, entre 10,50 et un peu plus de 11 dirhams.

Très recherchées pour la préparation de la «bissara», les fèves connaissent elles aussi une évolution contrastée des prix. Les fèves fines restent disponibles à des niveaux accessibles, compris entre 8,50 et 8,80 dirhams. En revanche, les fèves grosses, moins présentes sur le marché, affichent une hausse marquée, avec des prix oscillant entre 16 et 16,50 dirhams. Quant aux fèves moyennes importées d’Égypte, elles se maintiennent entre 12 et 12,50 dirhams.

Lire aussi : Pouvoir d’achat: voici les prix des légumineuses et des épices à Casablanca

Dans l’ensemble, les commerçants assurent que les prix actuels sont jugés raisonnables, malgré l’augmentation de la consommation liée au froid. Une situation qui permet aux ménages marocains de continuer à privilégier ces produits essentiels, synonymes de repas chauds, simples et réconfortants en cette saison hivernale.

Par Hafida Ouajmane et Seif belghiti
Le 13/12/2025 à 12h00
#maroc#Légumineuses#vague de froid#nourriture#prix des aliments

