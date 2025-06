Fès-Meknès: des rendements record pour les céréales et légumineuses

Dans les plaines de la commune rurale de Laajajra (province de Moulay Yacoub) et plus précisément dans le douar Ouled Zidoun, la saison des moissons bat son plein, avec des machines agricoles qui sillonnent les champs, récoltant blé tendre, blé dur, orge et pois chiche.

«Cette année est vraiment exceptionnelle», témoigne, dans une déclaration pour Le360, Abdelkrim Chriki, agriculteur local. «Les dernières pluies ont sauvé nos cultures in extremis et redonné vie à des champs que nous pensions perdus», ajoute-t-il.

Ce constat a été confirmé par Anwar Rabeh, technicien agricole: «Nous récoltons entre 15 et 20 quintaux à l’hectare, surtout pour le pois chiche, qui a bien profité des pluies tardives». Ces chiffres dépassent les prévisions et apportent un bol d’air aux familles rurales, fortement dépendantes de l’agriculture vivrière.

Même son de cloche du côté du directeur régional de l’Agriculture, Kamal Hidan: «La moisson s’annonce positive avec une production de céréales estimée à plus de 15,4 millions de quintaux dans la région, et des rendements atteignant en moyenne 25 quintaux par hectare dans les zones les plus favorables».

Ce bilan réjouissant confirme les projections du ministère de l’Agriculture qui table sur une amélioration des récoltes au niveau national, notamment dans les régions arrosées par les pluies de mars et d’avril.

Reste à espérer que cet élan sera soutenu par un accompagnement technique et commercial des pouvoirs publics pour garantir la pérennité de la dynamique agricole dans les zones vulnérables.