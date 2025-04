Fès-Meknès: grâce aux pluies d’avril, l’agriculture retrouve le sourire

Les fortes pluies récentes ont apporté un soulagement bienvenu aux agriculteurs. Dans la région de Fès-Meknès, elles ont considérablement amélioré les conditions agricoles, en particulier pour les cultures de printemps.

Ces pluies, survenues après une période de sécheresse, ont contribué à augmenter les réserves d’humidité du sol, créant des conditions favorables à la croissance des cultures telles que les légumineuses, le maïs, le soja, les betteraves sucrières, les tournesols et les légumes.

Selon eux, ces précipitations devraient entraîner une production riche et de meilleure qualité, assurant ainsi un approvisionnement plus régulier des marchés locaux à venir, estiment les agriculteurs.

Selon eux, ces pluies ont revitalisé les pâturages, ce qui profitera à l’élevage et allègera les coûts d’alimentation des agriculteurs, alors que les prix des aliments composés augmentent.

«Les pluies d’avril ont sauvé les cultures printanières», a indiqué, dans une déclaration pour Le360, Bouchta Krabch, agriculteur du douar de Ghouazi dans la commune rurale de Ba Mohamed. «Si les pluies se poursuivent régulièrement au cours des prochaines semaines, la saison agricole sera un succès dans la région de Fès-Meknès».

Les précipitations ont également amélioré la croissance des arbres fruitiers, notamment des oliviers et des amandiers, ce qui augure d’une récolte prometteuse.

Pour maximiser les effets de ces pluies, les agriculteurs appellent à un suivi technique continu et à une intervention immédiate des pouvoirs publics pour les soutenir, en leur fournissant les semences et les pesticides nécessaires.

La région de Fès-Meknès est l’un des pôles agricoles les plus importants du Royaume, en raison de son climat diversifié et de son sol fertile. Elle contribue de manière significative à la production nationale de céréales, de légumes et de fruits, en plus des cultures saisonnières, ainsi que de l’élevage.