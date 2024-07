Le Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement démarre demain à Casablanca

Lors de l'édition 2019 du Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement.

Au lendemain du 10ème Forum mondial de l’eau de Bali, Casablanca s’apprête à abriter la 8ème édition du Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement (SITeau), indiquent les organisateurs dans un communiqué. Se déroulant au Hyatt Regency du 2 au 4 juillet 2024, cet événement est organisé par Field Attitude, la Coalition marocaine pour l’eau (COALMA) et une constellation de partenaires.

Forte du succès de ses sept précédentes éditions, cette 8ème édition du SITeau représente une nouvelle opportunité d’échanges et de partenariats pour aborder les défis récurrents et émergents liés à la gestion de l’eau. Face à des contraintes globales exacerbées par le changement climatique, l’événement vise à réunir les parties prenantes pour proposer des solutions innovantes et durables.

L’eau, ressource vitale et complexe, est intrinsèquement liée à tous les aspects du développement durable. Les discussions porteront sur des thèmes variés tels que la gouvernance de l’eau, la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire, l’énergie et la démographie, entre autres. Ces questions, autrefois locales, revêtent aujourd’hui une dimension globale nécessitant une approche intégrée et collaborative, fait-on savoir.

Le programme de cette année est particulièrement riche. Le SITeau explorera la place de l’eau dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante. Cette plateforme de débats public-privé, offrira en plus de l’exposition des métiers de l’eau, de l’assainissement et l’énergie, celle des événements scientifiques.

L’objectif est de proposer des solutions innovantes et des scénarios de gouvernance améliorée. La conférence internationale du 2 juillet, intitulée «Du stress à la sécurité hydrique, quelles solutions face à la complexité de l’eau», marquera le coup d’envoi de ce programme scientifique avec des experts qui partageront leurs visions et expériences.

Le 3 juillet, la conférence «Intergenerational 4 Water» réunira des participants de différentes générations pour un échange de perspectives sur la gestion de l’eau. La même journée, un atelier organisé par la Caisse de dépôt et gestion (CDG) se penchera sur les technologies de dessalement.

Économie verte, durabilité, sécurité hydrique

Les 4 et 5 juillet, deux formations sur inscription seront proposées, l’une axée sur les aspects juridiques et institutionnels de l’eau et l’autre sur la médiation. Ces sessions permettront aux participants de renforcer leurs compétences et de se familiariser avec les dernières avancées dans ces domaines.

Aujourd’hui, la sécurité hydrique est un enjeu incontournable pour les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Ce paradigme influence directement leur responsabilité sociétale et leur engagement en faveur du développement durable.

La 8ème édition du SITeau s’annonce donc comme un événement phare pour tous ceux qui s’intéressent aux questions de l’eau et du développement durable. En réunissant experts, décideurs et innovateurs, Casablanca devient, le temps de ce salon, le centre névralgique des réflexions et des actions pour une gestion durable de nos ressources hydriques.