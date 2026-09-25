Le Maroc enregistre son 8ème été le plus chaud depuis 1981

L’été 2026 se classe au 8ème rang des étés les plus chauds enregistrés au Maroc depuis 1981. D’après le bilan de la DGM, l’anomalie de température moyenne atteint +1,07°C à l’échelle nationale par rapport à la normale 1991-2020. L’été 2023 reste le plus chaud de la série, avec +1,92°C.

Juin, juillet et août ont tous été plus chauds que la normale. L’anomalie a été de +0,97°C en juin (8ème rang), de +1,37°C en juillet (7ème rang) et de +0,89°C en août (10ème rang).

Records à Oujda, Al Hoceima et Tétouan

Trois villes ont connu leur été le plus chaud jamais enregistré. Al Hoceima affiche une anomalie de +2,33°C, Oujda de +2,22°C et Tétouan de +1,42°C. Casablanca, El Jadida et Kénitra ont, quant à elles, enregistré leur mois de juillet le plus chaud, avec des anomalies respectives de +2,15°C, +1,69°C et +1,61°C.

Deux vagues de chaleur principales ont marqué le pays cet été, selon la DGM. La première a duré onze jours, du 29 juin au 9 juillet. Les températures ont atteint 47°C à Es-Smara et à Sidi Slimane, et 45,5°C à Taroudant. La seconde s’est étalée sur huit jours, du 30 juillet au 6 août. Taroudant a relevé 48,6°C, Smara 48,4°C, Guelmim 46,4°C et Tiznit 43,5°C. L’été 2026 compte au total 19 jours de forte chaleur. L’été 2023 en avait compté 27.

Les températures ont baissé durant la deuxième moitié d’août, avant de remonter fortement en septembre. Deux nouvelles vagues de chaleur ont été enregistrées, du 3 au 9 puis du 12 au 15 septembre.

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La première a établi plusieurs records de température maximale pour un mois de septembre. Sidi Slimane a relevé 47,1°C. Le précédent record, de 45,8°C, datait de 1988. Kénitra a atteint 45,1°C, contre 44,6°C en 2006. Salé a enregistré 44,3°C, contre 43,6°C en 2021, et Laâyoune 45,8°C, contre 45°C en 2005.

D’après la DGM, les vingt premiers jours de septembre ont été les plus chauds observés pour cette période depuis 1981.