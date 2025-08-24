Le lac Dayet Erroumi en péril: sécheresse, pollution et manque d’entretien menacent le site

Autrefois considérés comme un havre de paix, le lac et ses environs subissent de plein fouet les effets de la sécheresse. La forêt et les espaces qui l’entourent sont désormais sous un climat aride, avec une végétation réduite et un risque de disparition de la faune locale. Une équipe de Le360 a également constaté un manque d’entretien et de propreté sur place, avec des amas de déchets visibles partout et des meutes de chiens errants.

Face à cette situation, la fréquentation du site a diminué. Les quelques personnes rencontrées sur place ont déploré l’état du lac, attribuant la responsabilité à la sécheresse, mais aussi aux autorités locales. Les visiteurs souhaitent une intervention des pouvoirs publics pour préserver ce lieu, considéré comme un «important site touristique».

Ce lac naturel était autrefois réputé pour ses paysages verdoyants et ses activités de plein air, comme la randonnée, la pêche, les pique-niques et le kayak. Il était «souvent considéré comme un havre de paix pour s’évader de la ville».