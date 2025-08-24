Société

Le lac Dayet Erroumi en péril: sécheresse, pollution et manque d’entretien menacent le site

Le lac Dayet Errumi souffre de la sécheresse et du manque d'hygiène.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 24/08/2025 à 10h06

VidéoSitué à 100 kilomètres à l’est de Rabat, dans la préfecture de Khémisset, le lac naturel Dayet Erroumi a vu son niveau d’eau baisser considérablement à cause du manque de pluie. De plus, son état a été aggravé par un manque d’hygiène, comme l’a constaté Le360.

Autrefois considérés comme un havre de paix, le lac et ses environs subissent de plein fouet les effets de la sécheresse. La forêt et les espaces qui l’entourent sont désormais sous un climat aride, avec une végétation réduite et un risque de disparition de la faune locale. Une équipe de Le360 a également constaté un manque d’entretien et de propreté sur place, avec des amas de déchets visibles partout et des meutes de chiens errants.

Face à cette situation, la fréquentation du site a diminué. Les quelques personnes rencontrées sur place ont déploré l’état du lac, attribuant la responsabilité à la sécheresse, mais aussi aux autorités locales. Les visiteurs souhaitent une intervention des pouvoirs publics pour préserver ce lieu, considéré comme un «important site touristique».

Ce lac naturel était autrefois réputé pour ses paysages verdoyants et ses activités de plein air, comme la randonnée, la pêche, les pique-niques et le kayak. Il était «souvent considéré comme un havre de paix pour s’évader de la ville».

#Dayet Erroum#Khemisset#lac#pollution

Dayet Erroumi retrouve sa splendeur après les dernières pluies

Brochettes et tajines dominent les repas des estivants à Dayet Erroumi, au 2ème jour de l’Aïd Al-Adha

Un budget de 6,1 millions de dirhams pour ressusciter le lac Dayet Aoua, à sec depuis 2018

Casablanca: l’étang d’El Oulfa se réinvente en lac aménagé et en parc urbain

