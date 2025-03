Dayet Erroumi retrouve sa splendeur après les dernières pluies

Après trois années de sécheresse intense qui avaient presque tari ce lac naturel, les récentes pluies l’ont tellement rempli qu’il a dépassé sa profondeur habituelle de 15 mètres. Les habitants de la région se réjouissent de ce retour à des conditions climatiques plus normales.

La végétation a bénéficié de ces abondantes précipitations, en particulier dans les régions du Nord et du Sud. Le360 s’est rendu, lundi 31 mars jour de l’Aïd el-Fitr, sur les lieux pour constater la renaissance de ce lac et de son environnement qui abrite l’une des plus grandes réserves d’eau de la région.

Les visiteurs ont manifesté leur enthousiasme face au regain de vie de ce vaste étang de plusieurs kilomètres de pourtour. Ce lac, bordé par une forêt, offre aux promeneurs et sportifs des espaces pour la marche, le jogging et, par endroits, la baignade. Les pique-niques y sont également fréquents. Cependant, les visiteurs soulignent que la pleine valorisation de ce site nécessite des infrastructures plus adaptées, un avis partagé par la commune et la préfecture dont il dépend.