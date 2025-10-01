Société

Le CESE recommande l’adoption d’une loi-cadre relative à l’inclusion des personnes âgées

Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), lors de son allocution sur la nécessité d'une loi-cadre et la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2023-2030 pour une meilleure inclusion des seniors, à Rabat le 01 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/10/2025 à 19h03

VidéoFace au vieillissement accéléré de la population marocaine, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) appelle à un changement de cap. Dans un rapport dévoilé mercredi, il préconise l’élaboration d’une loi-cadre et une mise en œuvre urgente de la Stratégie nationale 2023-2030 pour une meilleure inclusion des seniors.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient d’établir ce mercredi un rapport sur la situation des personnes âgées en recommandant au gouvernement de présenter un projet de loi-cadre sur l’inclusion effective de cette catégorie de personnes.

Le président du CESE, Abdelkader Amara, a présenté un diagnostic peu reluisant de ces personnes en demandant aussi aux pouvoirs publics de «mettre en œuvre rapidement la Stratégie 2023-2030 avec des actions intégrées». Le CESE a proposé trois axes stratégiques autour de la «revalorisation des pensions et l’amélioration de la couverture de santé en prenant en compte des soins à domiciles», l’amélioration de la gouvernance du système avec une facilité d’accès au marché du travail ainsi que la «réforme du code de travail et du statut général de la fonction publique».

Selon le CESE, en 2024, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est passée à 13,8% de la population, soit plus de 5 millions de personnes, contre 9,4% en 2014. Il précise que parmi cette population 58,6% ont entre 60 et 69 ans, tandis que 41,4% ont 70 ans ou plus. En passant, le conseil souligne que les besoins de cette population varient grandement selon l’âge, la santé, la situation économique et l’autonomie.

Le CESE note néanmoins que les politiques publiques estiment à tort que les personnes âgées sont «un groupe homogène et vulnérable», en négligeant leurs expériences, compétences et contributions possibles. Pour l’application future et effective de la Stratégie nationale sur le vieillissement, plusieurs obstacles se posent. Il cite qu’en matière économiques et financières, qu’environ 52,4% de cette population, évaluée à 5 millions de personnes, n’ont aucun revenu régulier. Parmi ceux qui en perçoivent un, seuls 49,2% bénéficient d’une pension de retraite.

Lire aussi : Salé: zoom sur le centre Bourmada, un riad qui accueille des personnes âgées

Le taux d’analphabétisme est élevé (71,6% des 60 ans et plus) alors que cette catégorie se trouve souvent dans un isolement psychologique avec l’absence d’infrastructures adaptées, et une offre culturelle et de loisirs limitée.

Le CESE en appelle ainsi à une mobilisation nationale, non seulement pour répondre aux défis sociaux et économiques liés au vieillissement, mais aussi pour reconnaître aux aînés un rôle actif et une dignité au cœur du développement du pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/10/2025 à 19h03
#CESE#Personnes âgées#Inclusion#Vieillissement#Population marocaine

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CESE: la «Petite et moyenne agriculture familiale» doit devenir une priorité des politiques agricoles, selon Abdelkader Amara

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CESE: la «Petite et moyenne agriculture familiale» doit devenir une priorité des politiques agricoles, selon Abdelkader Amara

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Passation des pouvoirs au CESE: «Il faut préserver l’indépendance de l’Institution», selon Ahmed Réda Chami

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Qui est Abdelkader Amara, le nouveau président du CESE?

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi procède à de nouvelles nominations à la tête du CESE, de l’Instance anti-corruption et du Médiateur du Royaume

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Violence, suicide, isolement... Le CESE alerte sur les risques de la surexposition des enfants aux écrans

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: au cœur du dispositif de protection des personnes âgées au complexe social Dar Al-Kheir de Tit Mellil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Libreville: une journée avec les personnes âgées du Centre national de gérontologie et gériatrie

Articles les plus lus

1
GenZ212. Témoignages: Inzegane sous le choc après une nuit de violences
2
Tout savoir sur le premier centre de prototypage aéronautique au Maroc
3
GenZ212: le tourisme tient bon, mais les professionnels restent sur leurs gardes
4
La politique ne se fait pas dans la rue
5
GenZ212: 263 blessés parmi les forces de l’ordre, 162 véhicules incendiés ou endommagés, de sérieux dégâts matériels...le ministère de l’Intérieur fait le bilan
6
GenZ212: à Inzegane et au-delà, les protestations basculent dans la violence
7
GenZ212. «Les victimes, c’est nous!»: les habitants d’Oujda condamnent les violences
8
Trump, un «débile», un «cowboy», «sa place est à l’asile»: quand la diplomatie algérienne sombre dans la bouffonnerie
Revues de presse

Voir plus