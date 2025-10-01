Le CESE recommande l’adoption d’une loi-cadre relative à l’inclusion des personnes âgées

Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), lors de son allocution sur la nécessité d'une loi-cadre et la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2023-2030 pour une meilleure inclusion des seniors, à Rabat le 01 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient d’établir ce mercredi un rapport sur la situation des personnes âgées en recommandant au gouvernement de présenter un projet de loi-cadre sur l’inclusion effective de cette catégorie de personnes.

Le président du CESE, Abdelkader Amara, a présenté un diagnostic peu reluisant de ces personnes en demandant aussi aux pouvoirs publics de «mettre en œuvre rapidement la Stratégie 2023-2030 avec des actions intégrées». Le CESE a proposé trois axes stratégiques autour de la «revalorisation des pensions et l’amélioration de la couverture de santé en prenant en compte des soins à domiciles», l’amélioration de la gouvernance du système avec une facilité d’accès au marché du travail ainsi que la «réforme du code de travail et du statut général de la fonction publique».

Selon le CESE, en 2024, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est passée à 13,8% de la population, soit plus de 5 millions de personnes, contre 9,4% en 2014. Il précise que parmi cette population 58,6% ont entre 60 et 69 ans, tandis que 41,4% ont 70 ans ou plus. En passant, le conseil souligne que les besoins de cette population varient grandement selon l’âge, la santé, la situation économique et l’autonomie.

Le CESE note néanmoins que les politiques publiques estiment à tort que les personnes âgées sont «un groupe homogène et vulnérable», en négligeant leurs expériences, compétences et contributions possibles. Pour l’application future et effective de la Stratégie nationale sur le vieillissement, plusieurs obstacles se posent. Il cite qu’en matière économiques et financières, qu’environ 52,4% de cette population, évaluée à 5 millions de personnes, n’ont aucun revenu régulier. Parmi ceux qui en perçoivent un, seuls 49,2% bénéficient d’une pension de retraite.

Le taux d’analphabétisme est élevé (71,6% des 60 ans et plus) alors que cette catégorie se trouve souvent dans un isolement psychologique avec l’absence d’infrastructures adaptées, et une offre culturelle et de loisirs limitée.

Le CESE en appelle ainsi à une mobilisation nationale, non seulement pour répondre aux défis sociaux et économiques liés au vieillissement, mais aussi pour reconnaître aux aînés un rôle actif et une dignité au cœur du développement du pays.