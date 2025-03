Qui est Abdelkader Amara, le nouveau président du CESE?

Abdelkader Amara, que le roi Mohammed VI a nommé, lundi 24 mars, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), est né le 28 janvier 1962 à Bouarfa.

Ancien ministre et parlementaire, Abdelkader Amara est nommé pour dynamiser le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Son parcours, marqué par son engagement contre la corruption et son expertise ministérielle, lui confère un rôle clé dans le renforcement du dialogue social et la prise en compte des enjeux gouvernementaux et législatifs.

Ancien ministre en charge du Commerce et de l’Industrie, de l’Energie, de l’Equipement et de l’Eau, Abdelkader Amara a également occupé les fonctions de vice-président de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, et d’assesseur et vice-président du bureau de la Chambre des représentants.

Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au lycée Omar Ibn Abdelaziz à Oujda en 1979, il a regagné l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat où il a obtenu en 1986 un doctorat avant de rejoindre la France, trois années plus tard, pour perfectionner ses compétences. Ensuite, et durant une dizaine d’années, il a été conseiller scientifique auprès de l’Organisation mondiale des sciences, basée en Suède.

Il est également membre-fondateur de l’Association des parlementaires marocains contre la corruption et ancien membre de la Commission administrative du Syndicat national de l’enseignement supérieur.

Fort de son expérience à divers postes clés, Abdelkader a pour mission de renforcer la collaboration entre le CESE et les enjeux gouvernementaux et législatifs actuels, tout en consolidant le rôle du CESE en tant qu’espace de dialogue et de médiation sociale.

Abdelkader Amara devra également consolider le rôle du CESE en tant que relais d’intermédiation, tout en accordant une attention particulière aux chantiers de la protection sociale, de la jeunesse, du dialogue social et des inégalités territoriales.