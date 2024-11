Selon une étude du CESE, 80% des enfants marocains vivent dans le monde virtuel

Un rapport établi récemment par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a révélé des données choquantes sur l’utilisation excessive des réseaux sociaux par les enfants.

Cette étude, réalisée sur un échantillon de 1.293 enfants et jeunes dont l’âge varie entre 8 et 28 ans, montre que 80% d’entre eux utilisent Internet et 70% naviguent sur les réseaux sociaux, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 21 novembre.

Le recours démesuré aux technologies numériques pourrait avoir de graves conséquences sur la santé psychique et physique des enfants, souligne le CESE.

En effet, des études réalisées sur ce même phénomène ont montré que l’utilisation excessive d’internet provoque plusieurs troubles psychiques et comportementaux dangereux chez les enfants comme la violence, le repli sur soi, l’isolement, le manque de concentration et de sommeil, ainsi que des tentatives de suicide.

Il s’est avéré que 43% des interviewés par le CESE négligent leurs besoins essentiels, comme la nourriture et le sommeil, 36% sont entrés en conflit avec leur famille et leurs amis, tandis que 42% ont connu un net recul dans leurs résultats scolaires.

Le rapport révèle, en outre, que l’addiction des enfants à internet les expose à des contenus radicaux, violents, sanglants, racistes ou pornographiques.

Ils peuvent également être victimes d’exploitation, de violation et d’incitation à l’automutilation, au suicide, à la haine, au racisme et à l’extrémisme, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

En 2023, le portail «Espace Maroc cyber confiance» a reçu 1.745 signalements, dont 1.647 concernent les contenus publiés sur les réseaux sociaux et 98 ayant trait à des photos et des vidéos d’agressions sexuelles contre les enfants via internet.

Le rapport du CESE a appelé à définir l’âge de la majorité numérique permettant à l’enfant d’accéder aux réseaux sociaux, et à offrir aux parents la possibilité de suspendre les comptes de leurs enfants via des mécanismes contraignants pour les prestataires de ces services.