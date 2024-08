Santé: les médecins mettent le grand public en garde contre les conseils des influenceurs

Des experts dans les différentes spécialités médicales et paramédicales viennent de s’unir pour mettre en garde le grand public contre certaines pratiques, actuellement grandissantes sur le web, d’internautes et d’influenceurs, qui se permettent de donner des conseils médicaux, de livrer recettes prétendument miracle, et de divulguer des protocoles sanitaires sur les réseaux sociaux.

Ces personnes, dénonce ce collectif relayé par Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 13 août 2024, qui n’ont ni les compétences médicales requises, ni ne peuvent se prévaloir d’aucune expertise en la matière, ont investi l’ensemble des spécialités liées à la médecine, aux professions paramédicale et au bien-être, et se font passer pour des nutritionnistes, des connaisseurs dans l’éducation physique ou des spécialistes de la médecine esthétique.

Les interlocuteurs interrogés par le quotidien dénoncent les «informations médicales erronées [qu’ils véhiculent, en se fondant] sur des études manipulées», alors qu’ils «ont recours à des théories de complot ou encore à des recettes miracle», et énumèrent les innombrables dangers des pratiques qu’ils vantent, sur la santé de leurs lecteurs.

«En plus de recettes à base de plantes médicinales que des internautes expérimentent naïvement à des fins esthétiques, des influenceurs encouragent leurs fans pour suivre certains compléments alimentaires qu’ils leur présentent comme étant des sources concentrées de nutriments, ou les enjoignent à effectuer des exercices physiques déterminés», explique le quotidien.

Certains de ces influenceurs, indique Al Ahdath Al Maghribia, sont allés encore plus loin et ont investi «le segment de la santé comportementale, en véhiculant des discours manipulatoires et séduisants, autour de comprimés censés traiter des troubles psychiques, des pertes d’appétit, des cas d’hyperphagie ou même des opérations chirurgicales, en présentant les pack qu’ils vendent comme étant des solutions miracle, sans signaler les effets secondaires qu’ils recèlent, et qui pourraient s’avérer dangereux pour leur santé et leur provoquer des désordres psychiques».

De plus, ajoute le quotidien, une certaine conception de l’image de soi, idéalisée, est exploitée par certains influenceurs qui livrent leurs recettes à des adolescentes et des adolescents, alors que les conséquences de ces manipulations sont innombrables.

Devant la prolifération de ces pratiques sur le web, indique Al Ahdath Al Maghribia, «le docteur Abderrahim Derraji, pharmacien, appelle les autorités compétentes à intervenir pour protéger les Marocains dans l’espace virtuel», expliquant que «les instances professionnelles ont des difficultés à contrer ces faux spécialistes».

«Les conseils de ces influenceurs, suivis par des milliers, voire des millions de fans, pourraient avoir des conséquences catastrophiques sur la santé», prévient-il.