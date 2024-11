DAK, un nouveau festival dédié aux arts numériques à Khouribga

La ville de Khouribga accueille, du 13 au 17 novembre 2024, la première édition du Digital Arts Khouribga (DAK), un festival dédié aux arts numériques. Sur un thème très actuel, «Environnement naturel, environnement virtuel», cet événement, organisé par la coopérative culturelle CANcoop, avec le soutien de l’école 1337, une école de coding nouvelle génération, propose une plongée au cœur de l’interaction entre nature et technologie.

Un programme éclectique

Le DAK, dont le directeur artistique n’est autre que Majid Seddati, propose une programmation éclectique autour d’artistes locaux et internationaux et de créations interactives et immersives. La cérémonie d’ouverture au centre culturel de la ville a mis en scène «Fractal» de la Compagnie Col’jam, une performance entre la danse et l’art numérique. Cette soirée inaugurale a inclus également des projections de mapping sur des bâtiments emblématiques de la place El Ferdaous, mettant en lumière des œuvres de Jad Mouride et Fred Chemama.

L'Affiche du festival international des Arts numériques.

Expériences virtuelles

Les visiteurs pourront admirer «#Drift à la dérive», une expérience immersive dans un dôme qui explore les mystères de l’espace, «Phytopoïesis», une installation de scénocosmes qui mêle nature et technologie, «Alice/A Fossiles», une œuvre de réalité augmentée par J.P. Maillet et ses collaborateurs, qui invite à un voyage dans le temps, des créations en réalité virtuelle comme «Escape», «Binge» ou «Unlock», qui plongent les spectateurs dans des mondes virtuels.

Les Marocains en force

Dans ce panel, les artistes marocains occupent une place de choix. «Le Cube Augmenté» et «Wind Chaos» de Kamel Ghabte font partie des œuvres à ne pas rater, de même que les créations en réalité virtuelle de Salma Bahlaouane et de la compagnie Col’jam. Elles seront exposées dans différents lieux de la ville, notamment à l’école 1337, au complexe culturel, à la médiathèque et sur plusieurs places publiques.