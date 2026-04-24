LaSalle Maroc fête sa promotion 2025: 200 diplômés entre Casablanca et Rabat

Les 27 et 28 avril, le Collège LaSalle Maroc célèbre une génération formée à la créativité, au digital et aux exigences du marché. Deux cérémonies, deux villes, un même élan.

C’est un moment que l’on n’oublie pas. Après trois ans de cours, de projets, de doutes et de réussites, quelque 200 étudiants du Collège LaSalle Maroc s’apprêtent à recevoir leur diplôme lors de deux cérémonies organisées successivement à Casablanca et à Rabat les 27 et 28 avril 2026.

À Casablanca, c’est la salle Agora de HEM qui accueillera la première promotion, dès 16h, sous le parrainage de Hamid Bentaher, président de la Confédération nationale du Tourisme et de Bahja Hospitality. Un choix qui n’est pas anodin: le tourisme et l’hôtellerie figurent parmi les pôles d’excellence de l’institution et la présence d’un acteur de ce calibre souligne la volonté de LaSalle Maroc de tisser des ponts solides entre formation et monde professionnel.

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Le lendemain, le 28 avril, c’est Rabat qui prendra le relais, au Théâtre Allal El Fassi à Agdal. La promotion y sera célébrée avec la marraine Salma Karim, cheffe de Département Capital Humain et Innovation à l’Agence du développement du digital (ADD), l’organisme public chargé de piloter la transformation numérique au Maroc. Un symbole fort pour des filières Gestion, Administration et Design qui s’inscrivent pleinement dans les dynamiques du Maroc digital.

Ce qui distingue LaSalle Maroc, c’est la précocité avec laquelle ses diplômés s’insèrent dans la vie active. La majorité d’entre eux est en poste avant même la remise officielle du diplôme. D’autres ont choisi de lancer leur propre activité entrepreneuriale dès la fin de leurs études, tandis que certains poursuivent vers des formations supérieures pour affiner leur expertise.

Des profils formés dans quatre grands domaines, mode, hôtellerie et restauration, arts et design, gestion et administration, qui reflètent la diversité des métiers créatifs et managériaux en plein essor au Maroc et à l’international.

Membre du réseau international LCI Éducation, présent sur cinq continents avec 12 institutions et plus de 20.000 apprenants par an, le Collège LaSalle Maroc revendique une pédagogie professionnalisante fondée sur la pratique et l’employabilité. Pas de théorie déconnectée du terrain, mais une formation pensée pour que les étudiants soient opérationnels dès le premier jour.

Car au fond, ces cérémonies ne marquent pas seulement la fin d’un cycle. Elles célèbrent surtout le début de quelque chose, des trajectoires qui s’ouvrent, des ambitions qui s’affirment, des talents qui s’apprêtent à laisser leur empreinte.