Larache: le corps d’un homme d’affaires de Chefchaouen retrouvé enterré en forêt

Une tragique découverte a mis fin à des semaines d’incertitude dans la province de Larache. Le corps sans vie d’un homme d’affaires originaire de Chefchaouen a été retrouvé enterré dans un massif forestier situé dans la région de Moulay Abdeslam. L’annonce de ce drame survenu un mardi soir a plongé ses proches, ses connaissances ainsi que l’ensemble de la population locale dans une profonde tristesse, indique Al Akhbar de ce vendredi 24 juillet. L’affaire remonte à plusieurs semaines, lorsque l’homme d’affaires avait quitté Chefchaouen en direction de Tanger. Au cours de ce trajet, tout contact téléphonique s’était soudainement interrompu, plongeant sa famille dans une vive inquiétude. Devant ce silence inhabituel, ses proches avaient lancé un appel et initié de vastes battues dans les environs, qui se sont poursuivies sans relâche, jusqu’à ce que sa dépouille soit finalement localisée, enfouie au milieu d’une zone forestière.

Les investigations menées sur place ont également permis de retrouver le véhicule de la victime, une berline Mercedes, stationnée dans une forêt voisine non loin du lieu de la découverte. La localisation de la voiture est un indice fondamental pour les enquêteurs, apportant un éclairage précieux sur la chronologie des événements et sur le déroulement des faits. Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie Royale se sont dépêchés sur les lieux pour entamer les procédures d’usage sous la supervision du parquet général. Des prélèvements d’indices, des examens techniques et des expertises médico-légales ont été ordonnés dans le cadre d’une enquête judiciaire visant à établir avec précision les causes de ce décès, et établir l’ensemble des faits qui ont mené à ce crime, indique Al Akhbar.

Cette disparition tragique est à l’origine d’une immense émotion à Chefchaouen et ses environs, où la victime était très estimée. Homme engagé dans la vie civile et sociale, il occupait le poste de directeur d’une association caritative islamique dans la ville et exerçait plusieurs responsabilités locales. Alors que l’enquête suit son cours, en remontant le fil des communications téléphoniques, et grâce aux investigations menées sur le terrain, les services de sécurité ont interpellé un individu suspecté d’être directement lié à ce crime. L’instruction judiciaire se poursuit sous la conduite du parquet, pour déterminer le mobile exact du suspect, et établir l’ensemble des responsabilités dans la commission de cet assassinat.