L’aéroport de Tétouan Sania R’mel reprend du service

L'aéroport Sania R’mel à Tétouan.

L’Office national des aéroports (ONDA) annonce la levée des mesures de fermeture préventive et la réouverture de l’aéroport de Tétouan Sania R’mel à compter de samedi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/01/2026 à 17h18

La décision de réouverture a été prise sur la base des évaluations techniques confirmant le rétablissement des conditions de sécurité requises après coordination avec le ministère du Transport et de la Logistique, les autorités locales, ainsi que l’ensemble des parties prenantes concernées, indique l’ONDA dans un communiqué.

Rappelant que suite aux intempéries exceptionnelles ayant affecté la région Nord, une fermeture temporaire de la piste avait été décidée à titre préventif, l’Office précise que les opérations de surveillance, de drainage et de pompage menées par les équipes techniques ont permis une amélioration significative de la situation.

«Les bandes aménagées ont été totalement dégagées des eaux et les opérations de pompage se poursuivent de manière continue afin d’assurer le maintien des conditions opérationnelles et de sécurité. L’ensemble des installations est désormais fonctionnel», assure-t-on.

#intempéries#ONDA#Aéroport

Société

Société

Société

Société

