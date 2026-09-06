Laâyoune: le Lycée français international Paul Pascon fait sa rentrée dans une nouvelle structure

Le nouveau siège du Lycée français international Paul Pascon de Laâyoune accueille les élèves pour la rentrée scolaire 2026-2027. (H.Yara/Le360)

Le Lycée français international Paul Pascon de Laâyoune a fait sa rentrée scolaire 2026-2027 dans son tout nouveau campus. Le chantier de ce nouvel établissement avait été symboliquement lancé le 25 février 2025 par le président du Sénat français, Gérard Larcher, lors de sa visite historique dans la région. L’événement s’était déroulé en présence du wali de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdessalam Bikrat, du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires.

Ce nouveau bâtiment offre un cadre éducatif moderne et conforme aux plus hauts standards internationaux, conçu pour stimuler l’épanouissement et la curiosité des élèves.

À cette occasion, Le360 s’est entretenu avec le proviseur du lycée, Yan Cordonnier. Il a rappelé que l’établissement va bien au-delà de sa mission d’enseignement : depuis son implantation à Laâyoune en 2012, il s’impose comme un acteur éducatif pleinement engagé dans son environnement.

Le responsable a précisé que l’établissement contribue au développement de la région à travers une offre éducative française d’excellence, ouverte sur le Royaume et son identité, ainsi que sur le monde en tant qu’établissement à vocation internationale. Il a également rappelé qu’il s’agit du seul établissement scolaire de la région accrédité par le ministère français de l’Éducation nationale.

Cette accréditation officielle, a-t-il ajouté, permet aux élèves du lycée d’obtenir le baccalauréat français, reconnu à l’international, leur ouvrant ainsi la voie à la poursuite d’études supérieures aussi bien au Maroc qu’en France, ou dans d’autres établissements universitaires à travers le monde.

Le directeur de l’établissement a salué le nouveau siège, estimant que cet espace incarne la philosophie de l’établissement fondée sur l’ouverture à l’autre, ainsi qu’aux différentes cultures et langues.

Dans ce sens, il a indiqué que l’institution permet aux élèves d’étudier plusieurs langues, dont le français, l’arabe, l’anglais et l’espagnol, renforçant ainsi leur capacité à communiquer et à s’ouvrir sur un environnement international multiculturel et plurilingue.

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De son côté, la directrice du primaire, Christel Cordonnier, a souligné que l’établissement accompagne les élèves du préscolaire au secondaire. Ce parcours intégré vise à garantir leur réussite globale et à les ouvrir sur le monde.

Ce projet pédagogique s’inscrit dans le plan stratégique 2030 de la Mission laïque française. Son ambition: consolider les savoirs tout en développant l’autonomie, la pensée critique, la créativité et la résilience. L’offre de filières françaises favorise également une immersion plurilingue à travers l’apprentissage continu du français, de l’anglais, de l’arabe et de l’espagnol.

Elle a précisé que les élèves ne sont pas de simples récepteurs de savoirs, mais des participants actifs. Privilégiant la pédagogie de projet et l’expérimentation, l’école encourage le travail d’équipe, l’initiative et la pratique sur le terrain.

Les élèves prennent la parole

Rencontrés à la bibliothèque, plusieurs élèves ont partagé leur enthousiasme face à cette rentrée dans des locaux neufs. Tous saluent un environnement stimulant, en classe comme en dehors. Certains qualifient leur expérience au Lycée français international Paul Pascon de déterminante et ambitionnent d’y poursuivre leur scolarité jusqu’au baccalauréat.

Cette inauguration marque un tournant pour le paysage éducatif de Laâyoune. Aux côtés de la mission espagnole La Paz, l’établissement renforce l’offre internationale locale. Une dynamique multiculturelle en parfaite adéquation avec les orientations du Royaume, qui fait de l’investissement éducatif un levier d’ouverture.