La nouvelle vie de l’ancien monastère de Toumliline à Azrou

L’achèvement de la première phase des travaux de réhabilitation de l’ancien monastère de Toumliline à Azrou a été célébré lors d’une cérémonie solennelle, mettant en lumière toute la portée de cette initiative.

Cette rencontre, tenue le samedi 21 septembre, a réuni les porteurs du projet –la Fondation mémoires pour l’avenir, le Centre interconvictionnel Ta’aruf de la Rabita Mohammedia des oulémas, la fondation belge Future 21, et l’Agence américaine pour le développement international (USAID)– ainsi qu’une pléiade de personnalités et d’acteurs engagés dans la promotion de la culture et du patrimoine.

Cette première phase de réhabilitation a été centrée sur la restauration de la chapelle et la sécurisation du site. Elle s’inscrit dans le cadre du projet «Réinventer Toumliline», mené par la Fondation mémoires pour l’avenir, qui vise à préserver ce site historique exceptionnel ainsi que sa mémoire, afin de les transmettre aux jeunes générations marocaines. Ce projet permettra également de relancer les rencontres dédiées aux débats et au dialogue interreligieux.

Le monastère chrétien a été fondé en 1952 par des moines bénédictins français de la ville de Toulouse. Il a joué un rôle important au fil des décennies, notamment en offrant une éducation de qualité aux enfants d’Azrou, ainsi qu’à ceux qui provenaient d’autres régions. Le monastère a également fourni, dans le passé, un grand nombre de prestations à caractère social dans la région.

Entre 1956 et 1967, ce monastère historique a accueilli des rencontres internationales, placées sous le haut patronage de feu le roi Mohammed V, parmi lesquelles la session de 1957, placée sous la présidence effective de feu le roi Hassan II, alors prince héritier.

Dans une déclaration pour Le360, Lamia Radi, présidente de la Fondation mémoires pour l’avenir a souligné les objectifs de cette première phase des travaux de restauration et l’importance qu’occupe le monastère de Toumliline dans l’histoire du Maroc, en tant que site historique, espace de rencontres internationales uniques et exceptionnelles, favorisant le dialogue interreligieux à partir de l’été 1956, soit trois mois après l’indépendance du Maroc.

L’étoile chérifienne protégée

Elle a ajouté: «Nous avons pu réaliser de nombreux travaux de sauvetage d’urgence pour la chapelle du monastère de Toumliline, qui est le seul bâtiment de prière chrétien au Maroc dans lequel une étoile chérifienne est apposée à son plafond, signifiant ainsi que les moines reconnaissaient Amir El Mouminine, Commandeur des croyants, et accomplissaient leurs prières sous sa protection.»

Cette étoile, réalisée en plâtre, incrustée dans un faux plafond en liège, menaçait de se briser. Les travaux d’urgence dans le cadre du projet «Réinventer Toumliline» ont permis de la sauver et de la protéger dans une vitrine dans l’ancienne bibliothèque, grâce au soutien de l’université Al Akhawayn, de l’association Byblos et de sponsors privés. Une copie de l’étoile à l’identique a été réalisée à partir d’un moulage de l’originale et installée à nouveau au plafond de l’ancienne chapelle.

Lamia Al-Radi a également souligné que cette première phase, axée sur les travaux de réhabilitation de la chapelle du monastère de Toumliline et son entretien, ouvrira la voie à une deuxième phase. Celle-ci vise à accueillir un large public pour découvrir ce lieu historique, en tant que partie importante de la mémoire locale de la population, et va s’atteler à traduire et publier les travaux de nombreuses rencontres internationales que la région a accueillies, ainsi qu’à organiser de nombreuses activités interreligieuses.

Intervenant également à cette occasion, Aicha Haddou, présidente du Centre interconvictionnel Ta’aruf de la Rabita Mohammedia des oulémas, a évoqué le message adressé par le roi Mohammed VI à l’occasion de la conférence internationale sur «Les droits des minorités religieuses en terre d’islam», tenue à Marrakech en janvier 2016, dans lequel le Souverain a considéré le monastère Toumliline comme un espace de rencontre et de dialogue interreligieux.

La dimension symbolique de la restauration du site

Aicha Haddou a souligné la dimension symbolique de cette opération de restauration, notant qu’il s’agit spécifiquement de stabiliser et de renforcer les fondations, tout en préservant l’essence du site pour les générations futures.

De son côté, Baron Martine Jeunet de Passombieg, présidente de la fondation belge Futur 21, a souligné l’importance emblématique de la restauration de la chapelle du monastère de Toumliline, en plus de sa dimension esthétique. Elle a aussi souligné que ce lieu est devenu plus important que jamais dans le contexte actuel caractérisé par la violence et les conflits et appelle à en faire un symbole de construction d’un avenir plus sûr.

L'ancienne chapelle du monastère de Toumiline avant sa restauration. (MAP)

Par ailleurs et depuis 2021, la Fondation mémoires pour l’avenir a réalisé des actions de mise en valeur du site et de son histoire exceptionnelle grâce au soutien du programme USAID-DAKIRA. Celui-ci a favorisé le nettoyage du site, la mise en place d’un «itinéraire mémoriel» expliquant le site aux visiteurs, la restauration de l’ancien cimetière des moines, réalisée avec la participation de l’association des parents d’élèves du lycée Tarik Ibn Zyad d’Azrou, où les moines de Toumliline enseignaient les mathématiques et la philosophie dans les années 60, témoignant par ce geste de la longue tradition marocaine d’hospitalité à l’altérité.

Ce projet a également permis de consolider la mémoire locale des habitants de la région, la traduction et la diffusion des travaux des Rencontres internationales, ainsi que l’organisation de nombreuses activités de dialogue et de débat.

La fondation œuvre à la mise en place de projets de développement durable au profit des populations locales et de la région grâce à des partenariats avec le Conseil préfectoral de la ville de Meknès, la Région Fès-Meknès et l’Agence nationale des Eaux et Forêts.

Le site de l’ancien monastère de Toumliline est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00. L’entrée est gratuite et les espaces clos sont ouverts au public durant les week-ends.