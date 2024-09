Azrou: l’ancien monastère de Toumliline rénové et ouvert au grand public

Cette première phase de réhabilitation était axée sur la restauration d’urgence de la chapelle et la sécurisation du site et ouvre la voie à une deuxième étape visant à faire découvrir au grand public l’histoire de ce lieu emblématique. C’est qu’a expliqué Lamia Radi, présidente de la Fondation mémoires pour l’avenir dans une déclaration relayée par l’agence MAP.

Cette restauration entre dans le cadre du projet «Réinventer Toumliline» mené par la Fondation mémoires pour l’avenir et consiste en la préservation de ce site historique exceptionnel et de sa mémoire, dans un souci de transmission auprès de la jeunesse marocaine. Cela permettra également de relancer des rencontres de débats et de dialogues inter-religieux.

Le monastère de Toumliline avait d’ailleurs pour habitude d’accueillir, entre 1956 et 1967, les Rencontres internationales, placées sous le haut patronage de feu le roi Mohammed V, parmi lesquelles la session de 1957, placée sous la présidence effective de feu le roi Hassan II, alors prince héritier.

Lire aussi : Médina de Fès: une immersion au cœur du patrimoine marocain

Lors de la cérémonie tenue hier pour célébrer la réhabilitation du site et annoncer son ouverture au public, les organisateurs ont rappelé la présence, le soutien et la participation à ces rencontres internationales de nombreux pays, tels que l’Allemagne, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les États-Unis d’Amérique. «Il est de notre devoir de préserver ce patrimoine, de le protéger, mais aussi de transmettre cette mémoire pour ancrer l’altérité», a d’ailleurs déclaré à la MAP Aicha Haddou, présidente du Centre inter-convictionnel Ta’aruf de la Rabita Mohammedia des oulémas.

L’étoile chérifienne apposée au plafond de l’ancienne chapelle du monastère

Pour rappel, l’ancienne chapelle du monastère qui menaçait ruine est le seul bâtiment de prière chrétien au Maroc dans lequel une étoile chérifienne est apposée à son plafond, signifiant ainsi que les moines reconnaissaient Amir El Mouminine, Commandeur des croyants, et accomplissaient leurs prières sous sa protection. Cette étoile, réalisée en plâtre, incrustée dans un faux plafond en liège, menaçait de se briser.

Les travaux d’urgence dans le cadre du projet «Réinventer Toumliline» ont permis de la sauver et de la protéger dans une vitrine, installée dans l’ancienne bibliothèque, actuellement en voie de réinstallation grâce au soutien de l’Université Al Akhawayn, de l’association Byblos et de sponsors privés. Une copie de l’étoile à l’identique a été réalisée à partir d’un moulage de l’originale et installée à nouveau au plafond de l’ancienne chapelle.

L'ancienne chapelle du monastère de Toumiline avant sa restauration.

Mise en place d’un itinéraire mémoriel

Par ailleurs et depuis 2021, la Fondation mémoires pour l’avenir a réalisé des actions de mise en valeur du site et de son histoire exceptionnelle grâce au soutien du programme USAID-DAKIRA. Celui-ci a favorisé le nettoyage du site, la mise en place d’un «itinéraire mémoriel» expliquant le site aux visiteurs, la restauration de l’ancien cimetière des moines, réalisée avec la participation de l’association des parents d’élèves du lycée Tarik Ibn Zyad d’Azrou, où les moines de Toumliline enseignaient les mathématiques et la philosophie dans les années 60, témoignant par ce geste de la longue tradition marocaine d’hospitalité à l’altérité. Ce projet a également permis de collecter la mémoire locale des habitants de la région, la traduction et la diffusion des travaux des Rencontres internationales, ainsi que l’organisation de nombreuses activités de dialogue et de débat.

Dans un futur proche, la fondation dit s’atteler à la mise en place de projets de développement durable au profit des populations locales et de la région grâce à des partenariats avec Le Conseil préfectoral de la ville de Meknès, la Région Fès-Meknès et l’Agence nationale des Eaux et Forêts.

Le site de l’ancien monastère de Toumliline est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00. L’entrée est gratuite et les espaces clos sont ouverts au public durant les week-ends.