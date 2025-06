La Fondation CDG célèbre les lauréats de son programme DIGIT@ction

Sous le thème «Vers un écosystème associatif plus digital, plus inclusif et plus efficace», la cérémonie de clôture du programme a été présidée, ce jeudi au siège de la CDG à Rabat, par Khalid Safir, Directeur général de la CDG et président de la Fondation CDG, en présence des associations finalistes et des partenaires. Des prix ont été remis aux projets retenus.

Ces distinctions visent à soutenir les associations lauréates dans le développement et la mise en production de leurs solutions digitales, indique un communiqué.

Le programme DIGIT@ction s’est déployé à travers une dynamique riche: 92 candidatures reçues, 20 associations retenues à l’issue d’un Hackathon, 37 cadres associatifs impliqués, 30 collaborateurs du Groupe CDG mobilisés, 19 Business Model Canvas élaborés, 13 prototypes digitaux développés, 7 chartes graphiques produites, 6 cahiers de prescriptions spéciales rédigés, et 10 associations accompagnées dans la phase post-Hackathon.

La Fondation CDG estime qu’en soutenant «l’innovation digitale associative», elle vise contribuer «à l’essor d’un écosystème associatif plus inclusif, plus digital et plus performant, capable d’exploiter pleinement le potentiel du numérique pour renforcer ses missions sociales».