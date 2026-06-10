La Fondation Banque Populaire réhabilite six écoles dans l’Oriental pour 687 élèves

La cérémonie s’est tenue en présence du président du directoire de la Banque Populaire d’Oujda, Abdelillah Harriz et de la Secrétaire Générale de la Fondation, Houda Laaraj, accompagnés de représentants de la délégation provinciale de Berkane relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental.

Cette intervention s’inscrit dans le prolongement d’un programme de mise à niveau ayant déjà ciblé 18 établissements à l’échelle nationale. Dans l’Oriental, la fondation a étendu son périmètre à six écoles: quatre dans la province de Berkane et deux dans celle de Taourirt. Les travaux ont porté sur la peinture, l’étanchéité et les installations sanitaires, complétés par l’aménagement d’espaces verts et d’une aire de jeux.

L’école Achourafa a en outre été intégrée au programme Éco-École de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

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En marge de la cérémonie, la fondation a conduit, en partenariat avec le Groupe Sapress-Sochepress, une opération de distribution de livres au profit des élèves des deux écoles réhabilitées de Taourirt, prolongeant ainsi leur intervention en promouvant la lecture.

Ces actions s’inscrivent dans la stratégie de la Fondation Banque Populaire visant à réduire les inégalités d’accès à un environnement scolaire de qualité, dans des zones où le risque de décrochage demeure une préoccupation.