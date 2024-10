La Casablancaise renait de ses cendres

La Casablancaise fait peau neuve. Ce monument sportif historique, situé sur le boulevard Hassan II et édifié en 1939, a traversé des périodes de grandeur et de déclin avant d’être entièrement rénové à la suite des travaux de réhabilitation lancés fin 2023.

Ce projet a suscité le soulagement et la joie des Casablancais, comme en témoignent les réactions recueillies par Le360. Cette allégresse vient apaiser une longue frustration née de l’état de délabrement de cet espace emblématique, qui avait été laissé à l’abandon.

«Les Casablancais peuvent désormais venir s’entraîner ici en toute sécurité et évacuer leur stress dans un lieu qui sera un refuge pour les jeunes en quête d’une meilleure occupation de leur temps», s’enthousiasme une habitante.

Un autre Casablancais partage le même avis, expliquant que les habitants ne pouvaient plus s’entraîner dans ce stade en raison de l’état déplorable dans lequel il se trouvait. Désormais, après sa réhabilitation, La Casablancaise pourra à nouveau jouer son rôle d’espace de pratique sportive par excellence et favoriser les liens entre les habitants.

De son côté, El Mehdi Limina, acteur associatif, a exprimé sa joie de voir enfin La Casablancaise réhabilitée. Il a également émis le souhait que cette infrastructure retrouve sa vocation d’antan, au service des sports et des sportifs.

En effet, de nombreux champions nationaux ont fait leurs premiers pas à La Casablancaise avant de briller dans les compétitions internationales et de connaître des moments de gloire. Parmi eux, on peut citer Nawal El Moutawakil, Fatima Aouam et Saïd Aouita.

El Mehdi Limina a également appelé l’ensemble des parties prenantes –institutions élues, acteurs de l’encadrement des jeunes et du sport, associations– à s’engager pour une meilleure utilisation de cette infrastructure sportive au service des jeunes.

Il convient de rappeler que l’aménagement du stade La Casablancaise a été initié par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Ce projet, d’un coût de plus de 10 millions de dirhams, comprend un terrain en herbe, une piste d’athlétisme et d’autres installations dédiées à la gymnastique et à la boxe. La Casablancaise dispose également d’une médiathèque et d’un théâtre.