Casablanca: le nouveau visage du mausolée Sidi Abderrahmane

Le mausolée Sidi Abderrahmane à Aïn Diab reprend vie et se montre sous un nouveau visage qui n’a pas manqué d’émerveiller ses visiteurs. Ce lieu emblématique qui est ancré dans la mémoire de la métropole Casablanca, est désormais transformé en un site touristique attrayant.

Et ce, suite à une opération de démolition des dizaines de constructions anarchiques aux environs du mausolée, lancée le 12 janvier dernier, sur une directive du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia.

Cette transformation a ainsi débarrassé ce site de toutes ses tares et en a fait un chef-d’œuvre architectural, offrant une vue panoramique époustouflante sur l’océan atlantique et favorisant la contemplation et la détente.

Le nouveau bâtiment abrite une bibliothèque richement garnie ainsi que plusieurs salles d’exposition, offrant aux visiteurs une plongée fascinante dans l’histoire du mausolée. Des panneaux explicatifs, subtilement disposés, guident les curieux à travers les époques et les légendes qui entourent ce lieu. En complément, les majestueux escaliers menant à l’enceinte ont été soigneusement restaurés, ajoutant une touche de splendeur à l’ensemble.

Le mausolée Sidi Abderrahmane transformé en site touristique. (A.Gadrouz/Le360).

Inauguré le 19 septembre 2024, ce nouvel espace culturel est désormais ouvert au public sous la gestion attentive du ministère des Habous et des Affaires islamiques, garantissant ainsi la préservation et la valorisation du patrimoine.

À ce titre, les visiteurs, qu’ils soient marocains ou étrangers, ne tarissent pas d’éloges. Dans leurs déclarations recueillies par Le360, ils expriment leur satisfaction profonde et leur émerveillement face à cette métamorphose. Pour eux, ce monument, qui s’inscrit pleinement dans l’élan de développement urbain de Casablanca, est désormais un joyau incontournable, digne de figurer parmi les lieux à découvrir et à explorer dans la métropole.