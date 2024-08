En images. Dernière ligne droite pour les travaux de réhabilitation du stade La Casablancaise

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, accompagnés de Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, ont procédé, le mercredi 21 août, à une visite de terrain au stade La Casablancaise, l’une des infrastructures sportives les plus connues et les plus anciennes de Casablanca.

Diapo. Les travaux de réhabilitation de «La Casablancaise» dépassent un taux d'achèvement de 80%

Cette visite a également concerné les différentes infrastructures de La Casablancaise, à commencer par le terrain en herbe, la piste d’athlétisme et d’autres installations dédiées à la gymnastique et à la boxe. Le taux d’achèvement des travaux de ce stade a atteint les 80%, et il est prévu qu’il soit prêt pour une ouverture aux sportifs et aux athlètes dans les prochaines semaines.

Le stade La Casablancaise dispose également d’un bâtiment qui accueillera une médiathèque, ainsi qu’un théâtre, baptisé Abdessamad Kenfaoui, qui sera doté d’un écran de cinéma dans le cadre du projet de 150 salles de cinéma lancé par le ministère de la Jeunesse, de Culture et de la Communication.