Casablanca: sit-in des demandeurs de visas Schengen devant le consulat d’Espagne

Des dizaines de citoyens ont manifesté devant le centre TLS qui fixe les rendez-vous pour l’obtention des visas pour ceux qui ont présenté leur demande soit pour rendre visite à leur proche en Europe, pour poursuivre leurs études ou pour des raisons de regroupement familial.

Dans un communiqué, les contestataires ont exprimé leur colère contre les services offerts par cette société d’intermédiation après que l’obtention des rendez-vous est devenue un sujet d’exploitation, d’arnaque et de manipulation des dossiers des voyageurs, rapporte Al Akhbar du jeudi 22 août.

De nombreux demandeurs de visas s’opposent à fournir leurs données personnelles ou celles de leurs familles à des intermédiaires pour prendre rendez-vous moyennant un pot de vin allant de 1500 à 25.000 dirhams durant la période estivale.

Plusieurs consulats connaissent les mêmes problèmes que celui de l’Espagne liés à la difficulté d’obtenir des rendez-vous pour les visas Schengen et les spéculations des samsaras. Le même communiqué indique que les contestataires réclament que les rendez-vous soient fixés gratuitement et qu’ils soient convenus directement avec le consulat sans intermédiaires tout en mettant à la disposition des demandeurs de visas des numéros de téléphones et un bureau de renseignements. Ils réclament, en outre, de réserver un seul jour par semaine pour fixer les rendez-vous à l’instar des autres consulats à Rabat, Tanger, Nador et Tétouan.

Ils appellent également à ce que les rendez-vous soient délivrés via la messagerie électronique comme c’est le cas à Agadir tout en créant des antennes du consulat espagnol dans d’autres villes, souligne Al Akhbar.

Enfin, la même source souligne qu’il est nécessaire de délivrer les visas de manière urgente et exceptionnelle aux personnes qui aspirent au regroupement familial, aux gens mariées ou ayant des enfants ainsi qu’aux élèves et aux étudiants.