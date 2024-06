Les grandes artères de Casablanca se refont une beauté

La capitale économique s’apprête à se refaire une beauté. Certaines de ses grandes artères en ont d’ailleurs grand besoin. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco, précisant que la Commune de Casablanca a lancé un appel d’offres pour la réalisation des prestations des études techniques pour la maîtrise d’œuvre des projets de réaménagement et de mise à niveau des voies, y compris la réhabilitation des artères existantes et des trottoirs de la ville.

«Au total, le programme dudit projet porte sur 15 voies et boulevards de la ville, notamment les artères de Tah, Lalla Asmaa, Afghanistan, Ibnou Al Wannane en plus d’Oued Zem, Zagora, la Mecque et Anfa supérieur. Sont également concernés Abderrahim Bouabid, Hbib Sinaceur, Panoramique, Nice, Bordeaux, Ziraoui, le Lido», lit-on. C’est dire que tous les quartiers de la capitale économique sont concernés.

Le Cahier des prescriptions spéciales (CPS) du marché, qui détaille les différentes phases de la mission, est articulé autour de cinq phases du bureau d’études techniques. Ces phases comprennent le diagnostic de l’existant, la conception de l’aménagement, la préparation des dossiers de consultation des entreprises, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception.

De surcroît, les prestations portent sur la réalisation de plusieurs missions, notamment le réaménagement ou la construction des trottoirs et des voies piétonnes ainsi que l’assainissement pluvial en plus de l’éclairage public, du mobilier urbain, de la signalisation horizontale et verticale et de l’aménagement paysager des voies.

Les études techniques, elles, portent aussi sur l’aménagement d’espaces récréatifs et paysagers irrigués, le réaménagement des giratoires existants, la création de nouveaux giratoires ainsi que l’aménagement et la création de parkings.

Par ailleurs, le délai d’exécution des prestations a été fixé à douze mois. «Le CPS souligne l’importance d’une collaboration étroite entre le maître d’ouvrage et le BET (bureau d’études technique, NDLR) qui sera retenu», relève Les Inspirations Eco.