Khouribga: conduites, réservoirs et extension des capacités… les détails d’un projet hydrique de 365 millions de dirhams

Pour sécuriser l’alimentation en eau potable de Khouribga, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) met en place un vaste programme d’investissement.

Doté d’une enveloppe globale de 365 millions de dirhams, ce projet vise à sécuriser l’approvisionnement de la ville et des centres avoisinants à partir de la station de traitement des eaux du barrage Aït Messaoud.

Le programme prévoit en premier lieu le renforcement des infrastructures de transfert de l’eau. Au total, 24 kilomètres de conduites d’un diamètre pouvant atteindre 1.000 mm seront réalisés. Les travaux portant sur un premier tronçon de 14 kilomètres sont actuellement en cours, tandis que 10 kilomètres supplémentaires sont programmés afin d’étendre le réseau et d’améliorer l’acheminement de l’eau vers les différentes zones bénéficiaires.

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L’investissement comprend également des travaux destinés à accroître les capacités de production de la station de déminéralisation. L’objectif est d’augmenter son débit de 330 litres par seconde afin de produire davantage d’eau potable et d’accompagner la hausse de la demande enregistrée à Khouribga et dans les centres voisins.

Le volet stockage occupe lui aussi une place importante dans ce programme. Deux nouveaux réservoirs d’une capacité globale de 50.000 mètres cubes seront construits afin de renforcer les réserves disponibles, de réguler la distribution et d’assurer la continuité de l’alimentation, notamment durant les périodes de forte consommation.

D’après les informations publiées par la plateforme Maa Dialna , un premier projet mobilisant 95 millions de dirhams devrait entrer en service en décembre 2026. Il s’inscrit dans un ensemble d’opérations structurantes dont le coût atteint 270 millions de dirhams, portant ainsi l’investissement global consacré au renforcement de l’alimentation en eau potable à 365 millions de dirhams.

À terme, près de 656.000 habitants de Khouribga et des centres avoisinants devraient bénéficier de ce programme. À travers ces investissements, l’ONEE entend renforcer les infrastructures de production, de transport et de stockage de l’eau potable afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population.