Kénitra: le lac Sidi Boughaba revitalisé par les récentes précipitations

Situé à 30 kilomètres au nord de Rabat, le lac a vu son volume augmenter suite aux récentes pluies, pour le plus grand bonheur des habitants de Kénitra qui y organisent fréquemment des pique-niques.

Classé zone Ramsar, ce site est une réserve naturelle biologique renommée pour son eau saumâtre et sa biodiversité exceptionnelle. Véritable sanctuaire pour les oiseaux migrateurs, il offre un paysage unique composé de dunes et d’une forêt singulière, propice à la randonnée et à l’observation ornithologique.

Ce renouveau est d’autant plus précieux qu’après plusieurs années de stress hydrique, le lac Sidi Boughaba avait frôlé l’assèchement complet