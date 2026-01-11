Société

Kénitra: le lac Sidi Boughaba revitalisé par les récentes précipitations

Classé zone Ramsar, ce site est une réserve naturelle biologique renommée pour son eau saumâtre et sa biodiversité exceptionnelle.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 11/01/2026 à 09h08

VidéoGrâce aux récentes précipitations qui se sont abattues sur le Maroc, le lac Sidi Boughaba, au nord de Rabat, a retrouvé toute sa splendeur. Il s’épanouit désormais au cœur d’une végétation dense, sublimée par une forêt d’eucalyptus verdoyante.

Situé à 30 kilomètres au nord de Rabat, le lac a vu son volume augmenter suite aux récentes pluies, pour le plus grand bonheur des habitants de Kénitra qui y organisent fréquemment des pique-niques.

Classé zone Ramsar, ce site est une réserve naturelle biologique renommée pour son eau saumâtre et sa biodiversité exceptionnelle. Véritable sanctuaire pour les oiseaux migrateurs, il offre un paysage unique composé de dunes et d’une forêt singulière, propice à la randonnée et à l’observation ornithologique.

Ce renouveau est d’autant plus précieux qu’après plusieurs années de stress hydrique, le lac Sidi Boughaba avait frôlé l’assèchement complet

#kénitra#lac#pluies

LEs contenus liés

Société

À Tanger, le lac Rahrah renaît après les récentes pluies

Société

Sous l’effet des pluies, le lac Dayet Erroumi renaît — les abords, eux, se dégradent

Economie

Rachid Benali, président de la Comader: «Les pluies redonnent espoir, mais la saison agricole est loin d’être sauvée»

Société

Taroudant: importante mobilisation pour sécuriser les routes après les pluies diluviennes

