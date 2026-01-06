Société

Taroudant: importante mobilisation pour sécuriser les routes après les pluies diluviennes

تصريف مياه الأمطار بتارودانت

Les autorités locales de la province de Taroudant ont mené des opérations d’urgence pour évacuer les eaux pluviales accumulées dans la soirée du dimanche au lundi 5 janvier 2026.

Par La Rédaction
Le 06/01/2026 à 15h35

VidéoÀ la suite de fortes précipitations enregistrées dans la nuit du 5 janvier dans la province de Taroudant, les autorités locales ont mené des opérations d’urgence pour évacuer les eaux pluviales accumulées. Ces intempéries ont notamment provoqué l’interruption temporaire de la route nationale n°10 au niveau de la commune de Machraa El Aïn.

Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi sur la province de Taroudant ont entraîné d’importantes accumulations d’eau sur plusieurs axes routiers et points sensibles, poussant les autorités à déclencher une mobilisation immédiate pour limiter les impacts de ces intempéries.

Au niveau de la commune de Machraa El Aïn, la route nationale n°10 a connu une coupure provisoire en raison du débordement de l’oued El Beïd et de la montée rapide du niveau des eaux. Cette situation a rendu la circulation dangereuse, imposant une fermeture temporaire du tronçon concerné afin d’éviter tout risque pour les automobilistes.

Les autorités locales de la province de Taroudant ont mené des opérations d'urgence pour évacuer les eaux pluviales accumulées dans la soirée du dimanche au lundi.

Face à cette urgence, des moyens humains et logistiques conséquents ont été déployés par la protection civile et la direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau, en coordination étroite avec les autorités locales et la Gendarmerie royale. Les interventions ont principalement consisté à pomper les eaux stagnantes, baliser les zones à risque à l’aide de signalisations temporaires et sécuriser les segments routiers affectés.

Quant aux équipes techniques et opérationnelles, elles poursuivent leurs opérations de surveillance et de suivi sur le terrain, dans l’attente de la baisse du niveau des eaux. L’objectif est de garantir la sécurité des usagers de la route, de rétablir la circulation dans les meilleures conditions et d’assurer la continuité des services essentiels.

Les autorités appellent tous les citoyens à faire preuve de vigilance, à éviter les zones inondées et à respecter strictement les consignes de sécurité, notamment en période d’intempéries.

