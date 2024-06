Kenitra: arrestation d’un individu accusé d’avoir séquestré 14 entrepreneurs

La Brigade nationale de la police judiciaire relevant de la gendarmerie de Rabat a interpellé, mercredi 26 juin, un individu soupçonné d’avoir kidnappé un homme d’affaires de Fnideq. L’enquête préliminaire a révélé que le prévenu faisait l’objet de 13 plaintes déposées par des promoteurs immobiliers, des commerçants et de grands artisans originaires de plusieurs villes, dont Tanger et Meknès.

L’accusé les avait enlevés, séquestrés et violentés dans les forêts du Gharb avant de les déposséder de leur argent, rapporte Assabah du vendredi 28 juin. Une source du journal souligne que les éléments de la BNPJ ont réussi à identifier le suspect qui avait enlevé et dépouillé l’homme d’affaires de Fnideq de 110.000 DH. Ils lui ont tendu un piège qui leur a permis de l’interpeller dans une maison de l’un de ses proches à Kceibya.

Il a été placé en garde à vue et interrogé. Cet homme faisait des recherches sur des personnes actives dans les domaines de l’immobilier et du commerce. Son modus vivendi était tout aussi simple que farfelu: il leur faisait savoir que lui et ses amis avaient découvert de grosses sommes d’argent en euros dans des sacs rejetés par la mer sur les plages du Gharb et qu’ils voulaient les changer au marché noir à un prix très bas.

La semaine dernière, il a réussi à attirer, à Sidi Yahia El Gharb, l’homme d’affaires de Fnideq et à le convaincre d’acheter ces sacs. Pour le mettre en confiance, il lui avait remis un billet de 200 euros. La victime avait alors entamé des négociations avec le suspect puis était reparti à Fnideq pour se procurer les 110.000 dirhams. Il était revenu à Sidi Yahia El Gharb pour conclure la transaction. Mal lui en a pris puisqu’il a été enlevé, séquestré, violenté et dépouillé de la somme qu’il portait sur lui avant d’être abandonné dans un piteux état au milieu d’une forêt.