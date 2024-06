Azilal: démantèlement d’une bande criminelle qui enlevait et violait les filles

Une bande criminelle composée de six individus qui enlevaient, séquestraient et violaient les filles qui étaient en compagnie de leurs petit amis a été démantelée dernièrement par les éléments de la gendarmerie d’Azilal.. DR

Les éléments de la gendarmerie d’Azilal ont démantelé dernièrement une dangereuse bande criminelle composée de six individus soupçonnés d’avoir enlevé, kidnappé et violé en réunion des filles qui étaient en compagnie de leurs compagnons.

Les mis en cause visaient les jeunes amoureux qui se donnaient rendez-vous la nuit dans des coins isolés pour les agresser, rapporte Assabah du lundi 24 juin. Une source judiciaire a indiqué que les membres de cette bande ont commencé leur activité criminelle depuis plusieurs mois et que la première plainte a été déposée en avril 2024 par deux victimes pour enlèvement et tentative de viol. La même source a souligné que la deuxième plainte a été déposée durant le mois de juin courant par un jeune qui était en compagnie de sa petite amie dans une voiture.

Les deux amoureux ont été agressés par plusieurs individus qui les ont menacés et violentés avec des armes blanches avant de kidnapper la fille. Traumatisé, son copain s’est dirigé directement au siège de la gendarmerie pour les informer de cette agression. Une patrouille composée de plusieurs gendarmes s’est rendue sur le champ sur les lieux de l’agression et a commencé ses investigations. Les gendarmes finiront par retrouver non loin de là la fille dans un état déplorable. Elle a été violée par quatre membres de la bande. Le cinquième complice n’a pas pu participé au viol car il a été surpris par l’arrivée des gendarmes.

L’enquête et les investigations menées sur le terrain ont permis de connaitre l’identité des suspects et d’arrêter un membre de la bande, souligne Assabah. Interrogé, ce dernier a avoué ses crimes et dévoilé les lieux où se cachaient les membres de la bande qui ont été interpelés à leur tour. La même source judiciaire a souligné que les investigations ont montré que les suspects ont agressé d’autres filles qui n’ont pas osé porter plainte pour éviter le scandale. Après avoir avoué leurs méfaits lors de leur garde à vue, les mis en cause ont été déférés devant le parquet qui les a poursuivis pour enlèvement, séquestration et viol en réunion.