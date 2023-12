Justice. Le pédophile d’El Jadida condamné à 20 ans de prison ferme

Le verdict est tombé mardi soir. Le pédocriminel vient d’écoper d’une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 50.000 dirhams pour «traite d’humains et attentat à la pudeur». Ce prédateur sexuel était le président d’une association sportive à Casablanca, qu’il utilisait pour apprivoiser ses victimes.

L’homme avait, on s’en souvient, été pris en flagrant délit de détournement de mineurs en août dernier sur la plage Sidi Bouzid près d’El Jadida. Il avait organisé, dans le cadre de son association sportive, une sortie en compagnie d’une quinzaine de garçons, tous âgés de moins de 16 ans. À l’époque, plusieurs acteurs de la société civile avaient dénoncé ce qu’ils présentaient comme étant une colonie de vacances et avaient révélé l’illégalité de sa sortie avec les garçons sans aucune autorisation officielle. L’affaire avait remis au-devant de la scène de précédents voyages organisés par ce quinquagénaire, dont une à la plage Zenata, près de Casablanca, ayant coûté la vie à un enfant mort noyé.

Alors qu’il a essayé dans un premier temps, au début de l’enquête, de nier les faits, l’accusé est finalement passé aux aveux et a tout reconnu devant le juge d’instruction après que les enquêteurs lui aient présenté les preuves l’incriminant y compris la vidéo filmée par des vacancières et largement diffusée sur les réseaux sociaux le montrant en flagrant délit.

Dans une déclaration pour Le360, l’avocat des victimes, Hicham Harthoum, a souligné que le verdict est une véritable victoire du système judiciaire contre ces crimes sexuels. «Nous sommes satisfaits du jugement. C’est un accomplissement pour l’enfance marocaine qui a été soumise à des crimes aussi odieux», a-t-il dit avant d’ajouter qu’il espérait fortement que cette sanction ait un effet dissuasif.

De son côté, l’organisation Touche pas à mon enfant a elle aussi exprimé sa pleine satisfaction suite au verdict condamnant le pédophile d’El Jadida à 20 ans de réclusion. «Notre organisation considère que le verdict est juste et respectueux du cadre légal, saluant ainsi la grande mobilisation de la société civile et des défenseurs des droits de l’enfant pour leur garantir une justice», peut-on lire dans le communiqué diffusé ce mercredi 13 décembre, au lendemain du jugement.

Par ailleurs, Najat Anwar, présidente de ladite association de protection de l’enfance, signale que cette victoire ne marque pas la fin de la lutte contre les agressions sexuelles sur les enfants et lance un appel à tous les acteurs de la société civile et des droits de l’enfance pour unir leurs forces contre la pédophilie et l’exploitation de nos enfants.