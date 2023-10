Tanger: douze ans de prison ferme pour un pédophile

Âgé d’une cinquantaine d’années et repris de justice, un pédophile vient d’être condamné par la Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Tanger à une peine de 12 ans de prison ferme.

Il est accusé d’avoir violé plusieurs mineurs, des enfants qui vivaient dans la rue, relaie Al Akhbar, ce lundi 23 octobre 2023.

Selon le quotidien, le pédophile attirait ses victimes à son domicile et ne se contentait pas seulement de les violer, mais les photographiait et les filmait aussi dans des scènes à caractère pédopornographique.

Parmi les chefs d’inculpation retenus contre lui, le tribunal ne s’est pas limité au crime de «détournement et abus sexuels à l’encontre d’enfants mineurs», mais a aussi poursuivi le mis en cause pour «traite d’êtres humains», «dol», «prise et diffusion d’images de mineurs sans leur consentement».

C’est l’un de ses proches qui, après l’avoir soupçonné de se livrer à des crimes de pédophilie, a fini par le dénoncer, après avoir préalablement installé une caméra qu’il avait dissimulée au domicile de l’accusé.

Dès que ce proche a obtenu des images prouvant ses actes criminels, il a pu le dénoncer auprès des autorités, auxquelles il a fourni les enregistrements qui permettaient de procéder à son inculpation.

Selon Al Akhbar, les faits, qui remontent à la fin de l’été dernier, ont eu lieu à Beni Makada, un quartier populaire et très dense de Tanger.

Le mis en cause, un repris de justice âgé de 52 ans, a été arrêté, et s’est vu accusé d’attentats à la pudeur à l’encontre d’enfants mineurs, de même que de la possession d’enregistrements à caractère pédo-pornographique.

Au moment de son arrestation par les forces de police, l’accusé, qui était en état d’ivresse avancée, se trouvait en compagnie de deux enfants mineurs qui vivaient dans la rue.

L’examen de son smartphone a permis à la police technique et scientifique de retrouver des enregistrements à caractère pédo-pornographique, explique Al Akhbar, qui indique que les deux enfants qui ont été retrouvés en compagnie de ce criminel ont été transférés à l’hôpital, pour une expertise médicale.

Accusé de pédophilie, le mis en cause a par la suite été placé en état de détention préventive, sur ordre du Parquet. Le procureur du Roi a, par la même occasion, ordonné l’ouverture d’une enquête détaillée sur cette affaire.

Selon ses résultats, le mis en cause agissait seul, attirait des enfants chez lui, leur proposant sans doute à manger entre autres, et les photographiait et les filmait dans des images à caractère pédo-pornographique.

L’homme se livrait par la suite à un chantage envers eux, et les menaçait de publier ces images sur internet, s’ils ne se laissaient pas violer.

D’autres cas similaires ont eu lieu à Tanger, précise Al Akhbar: la Cour d’appel de la ville a déjà, dernièrement, condamné à 12 ans de prison ferme un autre pédophile, de nationalité française.

Cet individu se livrait lui aussi à des crimes de pédophilie à l’encontre de jeunes mineurs, parmi les enfants qui vivent dans la rue. Son mode opératoire: d’autres enfants de la rue se chargeaient de rabattre pour lui de jeunes victimes, parfois en faisant usage de violences. Il les violait par la suite dans un appartement qu’il avait loué.