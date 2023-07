Hajj 2023: les pèlerins marocains de retour au Royaume à partir de ce lundi

Le voyage spirituel prend fin, mais le sentiment d’accomplissement perdure. Après avoir rempli leur devoir religieux, les 34.000 pèlerins marocains qui ont effectué le Hajj cette année, sont prêts à rentrer chez eux. Ce lundi 3 juillet marque le début des vols de retour pour ces fidèles.

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, a précédemment annoncé le calendrier des vols de retour, le premier étant prévu ce lundi et le dernier le 22 juillet. Le départ pour le Hajj a, rappelons-le, commencé le 2 juin avec le premier contingent de pèlerins marocains, et s’est achevé le 22 juin.

Cette année, le nombre de pèlerins est de 34.000, dont 22.800 sont encadrés par le ministère des Habous et des affaires islamiques, tandis que le reste est accompagné par les agences de voyages. Quelque 51% de ces fidèles sont des femmes et 15% d’entre eux sont âgés de plus de 80 ans.

Un dispositif spécial

Afin d’accueillir dignement ces pèlerins, un dispositif important a été mis en place au sein des aéroports marocains. On note parmi les mesures prises, le renforcement des équipes d’«assistants passagers». Ces derniers, identifiables grâce à leur uniforme, sont chargés d’accueillir, d’orienter et d’informer les passagers sur les divers services qui leur sont proposés.

Parmi les autres mesures mises en place, on note la réduction des délais d’attente, une sécurité renforcée pour le traitement des bagages grâce à une surveillance à distance et à des brigades de contrôle dédiées, ainsi qu’une signalétique claire et simplifiée pour une meilleure orientation des passagers, aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur des aéroports. Toutes ces initiatives ont été instaurées dans le but de garantir un accueil convivial et un retour en douceur pour les pèlerins revenant du Hajj.