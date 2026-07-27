Grenade: inquiétudes autour d’une nouvelle redevance sur les tombes du cimetière musulman

La société gestionnaire Emucesa, entreprise publique municipale chargée de l’administration des cimetières de Grenade, prévoit d’appliquer une redevance annuelle d’environ 32 euros hors taxes par tombe, indique un communiqué émanant du tissu associatif de la communauté musulmane en Espagne. Le paiement de cette redevance conditionnera le maintien du droit funéraire. Tant qu’elle sera acquittée, la sépulture restera réservée à la famille et ne pourra accueillir aucun autre défunt.

En revanche, en cas de non-paiement ou en l’absence de proches identifiés, la tombe pourrait perdre tout élément d’identification et être réattribuée. Le communiqué précise que les restes du défunt ne seraient pas exhumés, mais simplement déplacés au sein de la même sépulture pour permettre une nouvelle inhumation. Cette procédure serait mise en œuvre progressivement, en commençant par les tombes les plus anciennes.

Autre évolution notable: lorsque le cimetière atteindra sa capacité maximale, il changera de statut pour devenir un jardin funéraire dépendant du Patronat de l’Alhambra, ce qui marquera la fin des nouvelles inhumations sur le site.

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Face à l’importance de ces changements, la question a été évoquée lors de la prêche du vendredi dans les mosquées de Grenade, la semaine dernière. Les imams ont appelé les fidèles à se rapprocher des gestionnaires du cimetière afin de régulariser leur situation et de fournir les informations nécessaires sur leurs proches défunts.

Cette sensibilisation vise à éviter des situations irréversibles, notamment pour les familles qui risqueraient de perdre leurs droits sur les sépultures faute d’information ou de démarche administrative.

C’est précisément sur ce point que les inquiétudes se concentrent. De nombreux défunts enterrés à Grenade ont des familles installées dans d’autres villes, parfois hors d’Espagne, et qui ne sont pas nécessairement informées de cette nouvelle réglementation.

Ledit communiqué appelle ainsi toute personne concernée à prendre contact avec les responsables du cimetière et à transmettre des informations essentielles, telles que le numéro de la tombe, le nom du défunt, la date du décès et les coordonnées d’un proche.