Gestion «calamiteuse» du refuge pour chiens et chats errants de Rabat: le point sur une polémique qui enfle

Un chien pris en charge par le refuge pour chiens et chats errants de Rabat.

Le refuge pour chiens et chats errants est situé en pleine forêt de Maâmora, sur la route d’El Arjat vers Tiflet et Fès. Ce bâtiment héberge pour le moment une cinquantaine de chiens errants qui seront stérilisés et subiront une castration avant d’être remis en liberté là où ils ont été capturés.

Omar Hayani, conseiller municipal issu de la Fédération de gauche démocratique (FGD, opposition), s’est appuyé, dans ses dénonciations, sur plusieurs photos montrant des cadavres de chiens morts, gisant au milieu de leurs excréments. Des photos qualifiées d’horribles.

Ces accusations ont été démenties par les services de la mairie ainsi que par l’Association marocaine de la protection des animaux et de la nature (AMPA), présidée par le vétérinaire Youssef Lhor. Omar Hayani soutient que cette association, qui gère le pensionnat, est «inconnue du public». Elle a été désignée, selon lui, par la mairie en lui accordant, durant son mandat de quatre ans, un budget total de 12 millions de dirhams.

🔴 Attention : images choquantes du nouveau "dispensaire" pour chiens errants à Arjat, près de Salé, et qui sert les communes de Rabat, Salé et Témara. Des chiens morts laissés à l'abandon dans les cages, d'autres affamés qui se nourissent sur les cadavres... pic.twitter.com/xRu5DblVMa — Omar H. 🇲🇦 (@Omar_H_) April 5, 2023

Le360 s’est rendu sur les lieux, où l’ensemble du staff de l’association a rejeté les accusations de mauvaise gestion. «Nous venons de commencer officiellement notre mission ce vendredi 7 avril 2023», a affirmé Youssef Lhor.

«C’est un important projet qui vise à mettre fin progressivement à la question des chiens et chats errants dans nos villes et campagnes. Notre refuge sera dorénavant ouvert au public et aux journalistes pour qu’ils constatent sur place la gestion du site. Nous souhaitons pleine réussite à cette opération que nous voulons généraliser par la suite à d’autres villes du royaume», a assuré le président de l’AMPA, qui avait à ses côtés la secrétaire générale, le médecin Fatima Zohra El Fassi Fihri.

Au premier jour de la prise de ses fonctions, l’association a réalisé quatre opérations de stérilisation, les premières, nous a-t-on assuré, avant que l’association ne procède à une visite des différents départements et équipements du refuge.