Gaz butane: découvrez les étapes de contrôle de la sécurité et du poids des bonbonnes

Le débat sur le poids de la bouteille de gaz butane a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Le sujet a été même soulevé au sein du Parlement par le président du groupe des députés harakis à la première Chambre du Parlement, Driss Sentissi. Ce dernier avait déclaré, dans une question écrite que, «certaines entreprises auraient procédé à des modifications pour diminuer la quantité de gaz dans les bouteilles». Alors comment le contrôle du poids et de la qualité des bonbonnes de gaz butane s’effectue-t-il?

Un contrôle rigoureux de l’importation jusqu’à la distribution

Interrogé par Le360, Mohammed Hajroun, directeur du Contrôle et de la prévention des risques au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a fait savoir que les bonbonnes de gaz butane et les centres de remplissage sont soumis à un contrôle rigoureux, depuis l’importation du gaz jusqu’à la distribution des bonbonnes.

En détail, les cargaisons importées du gaz butane sont soumises à des analyses effectuées par le Laboratoire national de l’énergie et des mines, afin de vérifier la qualité du gaz importé, comme le confirme Zakariae Sadki, directeur des Combustibles au ministère de la Transition énergétique. «Une fois les résultats des analyses sont conformes aux spécifications réglementaires en vigueur, le feu vert est donné pour la distribution et le stockage du gaz dans les centres de remplissage», précise-t-il.

Vient ensuite une étape cruciale: celle du contrôle de l’état des bouteilles de gaz pour s’assurer de leur sécurité avant leur remplissage. Les bouteilles de gaz sont triées à l’intérieur des centres de remplissage, éliminant toute bouteille défectueuse pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes.

38 centres emplisseurs dans le Royaume

Plus précisément, des campagnes de contrôle du poids des bouteilles sont régulièrement menées dans les 38 centres emplisseurs répartis dans le pays, précise Siham Aroua, directrice provinciale du ministère de la Transition énergétique à Mohammedia. Ces centres sont équipés d’une balance automatique, calibrée sur la base du poids moyen des tares des bouteilles. Elle est surveillée en continu par des techniciens spécialisés relevant des centres de remplissage, mais aussi par des techniciens du service de poids et mesures relevant du ministère de l’Industrie.

Après la fabrication de chaque bouteille, des échantillons des bouteilles de gaz sont prélevés pour des essais destructifs, afin de vérifier leur résistance à la pression, fait savoir le directeur du Contrôle et de la prévention des risques.

«En 2022, pas moins de 13.000 échantillons ont été analysés. Et il s’est avéré que le poids des bouteilles de gaz est bien respecté et que le nombre des bouteilles défectueuses reste faible. Ainsi, les bouteilles de gaz ont des couleurs qui permettent d’identifier le centre de remplissage, et ce, afin de définir les responsabilités en cas de violation», ajoute-t-il.

Il convient de préciser que 2,7 millions de tonnes ont été consommées au niveau national en 2022, soit une augmentation de 4%. Notons que le Royaume dispose d’une capacité de stockage d’environ 40 jours de consommation nationale.